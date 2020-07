Microsoft Teams powoli staje się bezkonkurencyjny i zyskuje nowe narzędzia

Microsoft Teams to już nie tylko rozwiązania dla biznesu. Do zeszłego miesiąca platforma była wykorzystywana przede wszystkim do komunikacji w pracy. Ale jako że nie samą pracą człowiek żyje, firma postanowiła się otworzyć ze swoimi rozwiązaniami także w czasie wolnym kierując swój komunikator do wszystkich użytkowników, którzy z platformy chcieliby korzystać do kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Ruch ten może dziwić niektórych — w końcu na rynku znajdziecie wiele aplikacji, z których korzystają miliony. Jednak Microsoft ma swój własny pomysł na rozwijanie Teams zarówno w pracy, jak i po niej, oferując rozbudowane narzędzia do wygodnego zarządzania czasem, współdzielenia list, wysyłania lokalizacji, czy udostępniania kalendarzy. Teraz w Teams pojawią się nowe funkcje, które zapowiedziano jakiś czas temu — a mowa o Zadaniach (Tasks).

Zobacz też: Praca zdalna jeszcze nigdy nie miała się lepiej — Microsoft doskonale wykorzystuje nadarzającą się okazję

Zadania w Microsoft Teams to połączenie dwóch istniejących narzędzi — MS Planner i MS To Do. Pierwsze z nich to proste rozwiązanie umożliwiające wizualne organizowanie pracy zespołowej, drugie pozwala na wygodne zarządzanie listami zadań i oferuje inteligentne i spersonalizowane sugestie ich aktualizacji. Oba narzędzia pojawią się jako dodatkowa aplikacja i zakładka w Microsoft Teams. W tym drugim przypadku pojawia się w indywidualnych kanałach i umożliwia dostęp wyłącznie do MS Planner. Aplikację znajdziecie w menu ⋯ na lewym pasku bocznym. Obecnie nazywa się ona Planner, jednak z czasem zostanie przemianowana na Tasks, by ujednolicić nazewnictwo narzędzi dostępnych na komputerze i w aplikacji mobilnej oraz umożliwić osobom niezaznajomionym z tematem łatwe przystosowanie się do nowych rozwiązań. Tasks będzie oferowało wiele możliwości — od korporacyjnych „publikacji zadań”, poprzez wyświetlanie czytelnych tablic, wykresów, harmonogramów, czy nowej list z możliwością edycji wielu zadań jednocześnie.

Listy zadań Tasks w Microsoft Teams. Wygodne narzędzia w jednym miejscu

Zobacz też: Rozwój MS Teams nabiera tempa. Fantastyczne udoskonalenia wkrótce dla wszystkich!

W pierwszej kolejności z Tasks skorzystają ci, którzy z Teams korzystają na swoich komputerach służbowych. Microsoft poinformował o udostępnieniu nowych funkcji dla wąskiej grupy odbiorców. Szersze jej wdrożenie odbywać się będzie falami i potrwa do końca września. Każdego tygodnia Tasks trafiać będzie do kolejnych użytkowników. Dopiero po pełnej implementacji Zadań na komputerach przyjdzie pora na aktualizację aplikacji mobilnej — warto więc uzbroić się w cierpliwość. Przed nami kolejne miesiące, w których Microsoft ma szansę umocnić się na pozycji lidera dostarczającego sprawdzonych, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań dla firm i w celach prywatnych — i być może znów będzie biło własne rekordy.