Microsoft Teams rośnie jak na drożdżach i bije swoje własne rekordy

To jest niesamowity czas dla wszystkich producentów usług sieciowych wykorzystywanych w zdalnej pracy. Ciekawe jak ta popularność będzie wyglądać za kilka miesięcy, ale na razie Microsoft może otwierać szampana.

W ubiegłym miesiącu Microsoft chwalił się 44 milionami aktywnych użytkowników usługi Teams, a tymczasem może się już chwalić zdecydowanie większym rekordem. Przyrost jest imponujący, aktywni użytkownicy to w tej chwili 75 milionów dziennie.

W jednym dniu ze spotkania skorzystało natomiast aż 200 milionów i to już są liczby zdecydowanie bliższe konkurencji – Zoom dla przykładu chwalił się 300 milionami. W ogóle wokół Zooma było niezłe zamieszanie – firma tak się rozpędziła w chwaleniu samych siebie, że chlapnęła też o 300 milionach aktywnych użytkowników. No cóż, to jednak trochę co innego, bo przecież to samo konto korzysta z ze spotkania 2, 3, a może nawet 5 razy, więc to zbyt daleko idące uproszczenie przy takich deklaracjach.

W związku z tym, że szybko rośnie zainteresowanie Microsoft Teams, rośnie też wykorzystywanie plików wewnątrz aplikacji i samej integracji oprogramowania z Teams.

258 milionów to natomiast klienci płacący za Office 365, co też wiąże się oczywiście z dostępem do Microsoft Teams, a 30% użytkowników Teams to osoby płacące za Office 365.

Nie da się ukryć, że w okresie pandemii Covid-19 i pracy zdalnej, zarówno pakiety biurowe, jak i usługi sieciowe cieszą się dużo większym zainteresowaniem. Zobaczymy jak sprawa będzie wyglądać za kilka miesięcy i jak bardzo uszczupli się rzesza użytkowników Microsoft Teams oraz Zoom.

źródło