Przymusowa praca zdalna pozwala rozkwitać Microsoft Teams

Microsoft Teams to obecnie największy rywal uwielbianego Slacka. Usługa Microsoftu, podobnie jak jego konkurent, poza bezpiecznym czatem oferuje też rozmowy głosowe i wideokonferencje. Jak na 2020 rok przystało, wszystko to zarówno z poziomu komputera, jak i urządzeń mobilnych. I dane którymi podzielił się Microsoft dla rynku chińskiego robią wrażenie. Od 31 stycznia do teraz, usługa zanotowała 500% wzrost w Chinach. O 200% wzrosło też zainteresowanie ich usługą na urządzeniach mobilnych — ale to raczej nie powinno być specjalnym zaskoczeniem, jako że wydaje się być naturalnym dopełnieniem kiedy oddalamy się od komputera, a chcemy pozostać w kontakcie i być stale na bieżąco.

Ponadto Microsoft oferuje dostęp do opcji premium przez pół roku za darmo — dzięki temu firmy bez płacenia zyskują nie tylko 1 TB na dane (zamiast 2 GB), ale także możliwość łatwego nagrywania swoich wirtualnych spotkań. Kto wie, może nawet po tych kilku miesiącach nie będą chciały z tych udogodnień rezygnować, a praca zdalna okaże się nie być tak złą, jak ją dotychczas przedstawiano?

