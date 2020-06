MS Teams także dla rodziny i przyjaciół, nie tylko do pracy

Microsoft Teams w ostatnich miesiącach cieszy się coraz większą popularnością. Podobnie jak inne platformy tego typu — dla wielu z dnia na dzień stały się koniecznością, przez co biły rekordy popularności z dnia na dzień. Ale dotychczas platforma była wykorzystywana przede wszystkim przez profesjonalistów — no i wyłącznie do pracy. Ale jako że nie samą pracą człowiek żyje, Microsoft ogłosił nowe funkcje w ich komunikatorze — tym razem skierowane przede wszystkim do wszystkich, którzy chcą z platformy korzystać do kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.