Microsoft szykuje działa. Czy konkurencja będzie miała powody do obaw?

Na portalu X (dawniej Twitter) oficjalne konto znanej firmy technologicznej, opublikowało post z krótkim materiałem wideo, który sugeruje, że niebawem może ujrzeć światło dzienne wynik ciekawej kolaboracji z Microsoftem.

Microsoft szykuje działa. Asus zaostrza apetyt na ciekawą kolaborację

Już długi czas dochodzą do fanów elektroniki plotki o szykującym się debiucie po stronie Microsoftu. Otóż coraz gęściej od informacji dotyczących przenośnego Xboxa, który miałby stworzyć konkurencję dla Nintendo Switcha, Steam Decka i innych podobnych urządzeń. Dla zasady może warto do tego jeszcze dorzucić gadżet Sony, PlayStation Portal.

ASUS ROG Ally

Kolejną dozę emocji dorzucił producent sprzętu komputerowego Asus, który tak się składa, ma już w swoim portfolio przenośny sprzęt, który był recenzowany i testowany w porównaniu ze Steam Deckiem na łamach Antywebu. Zajawka opublikowana przez Asusa na swoim koncie X (dawniej Twitter) może sugerować w zasadzie dwie rzeczy, ale szkoda byłoby skupiać się na pierwszej z nich.

Pierwsza, to najprostsza teza, że w przygotowaniu jest jakaś kolaboracja Xboxa z Asusem, lecz bardziej na zasadzie ekskluzywnych wydarzeń, promocji i tego typu spraw czysto marketingowych oraz oczywiście xboxowego Game Passa. Druga jest o wiele ciekawsza i łączy się zgrabnie z plotkami, które docierają do graczy od miesięcy.

Wspominana konsola Asus Rog Ally opiera się już na Windowsie i wspiera Game Passa. W pewnym sensie można powiedzieć, że wody już zostały zbadane i firmy mogły się wymienić konkretnymi danymi. Na ich bazie mogło dojść do porozumienia, na podstawie którego ustalono, że to właśnie Asus stworzy na Microsoftu wyglądanego Xboxa w wersji przenośnej. Ścisła współpraca z przecież samymi twórcami Xboxa, mogłaby się przyczynić do stworzenia urządzenia, które rzeczywiście mogłoby w dobrym i optymalnym stylu obsługiwać całe dobro xboxowej biblioteki.

Zbyt idealne, aby było przypadkiem. Xbox odpowiada

Wszystko po prostu wydaje się być zbyt idealnie układać. Opublikowany teaser ukazuje krótką animacje, w której maskotka Asusa coś sobie dłubie w jakimś oprogramowaniu, aż w końcu wstaje, żeby wejść do tajemniczej maszyny, która natychmiast nasuwa myśli w kierunku łączenia czegoś lub ulepszania, niczym Steve'a Rogersa nim się stał Kapitanem Ameryką. To właśnie do tej kapsuły wlatują przenośna konsola i kontroler Xboxa.

W kolejnym kroku dochodzi do połączenia wszystkich składników, lecz finalny efekt nie jest ujawniony, jedyne co się przebija to światło pierścieni umieszczonych wokół gałek analogowych konsoli ROG Ally. Ostatecznym składnikiem tej zagadki jej reakcja ze strony oficjalnego konta Xboxa, które nastąpiło w zaledwie trzy minuty od publikacji Asusa, a ich konto w ogóle nie było oznaczone w poście ROGa. Jedyne tagi głosiły #ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames #NextLevelGaming, więc naprawdę trudno nie podejrzewać większej kampanii.

Plotki nigdy nie miały tyle sensu co teraz

O przenośnym sprzęcie spod znaku Xboxa plotkuje się już naprawdę od wielu lat. Jednakże wciąż nikt nie podał żadnych konkretów. Informacje krążą tak długo, że era kieszonkowych konsol zdążyła przeminąć i powrócić w nowej formie hybryd. Dzisiaj jest to idealna pora dla Microsoftu do odpalenia dział z prawdziwą bombą. Sprzęt tego typu jest szeroko przetestowany przez znaczące firmy, a także mniejsze, dostarczając całe spektrum danych.

Chmura Xboxa robi o wiele lepsze wrażenie niż przed laty, dostarczając stabilnej gry nawet w tak wymagających grach jak Forza. Ponadto domowa wersja konsoli, Series S|X nie mają się wybitnie na rynku. Komu jak komu, lecz Microsoftowi nie brakuje zaplecza, więc naprawdę trudno nie pomyśleć, że nie ma teraz lepszych czasów niż kiedykolwiek, aby Xbox wszedł na poważnie do gry przenośnych konsol.