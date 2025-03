Wszyscy się mylili. Oto nowy Xbox - komplet świeżych informacji

Nowy duży przeciek Windows Central rzuca nowe światło na szerokie plany Microsoftu dotyczące przyszłości marki Xbox. Zamiast stagnacji, gigant z Redmond szykuje prawdziwą ofensywę, która ma na celu wręcz zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy gaming. Koncentrując się na elastyczności i dostosowaniu do potrzeb graczy, Microsoft zamierza rozszerzyć swoje portfolio sprzętowe o nowe, innowacyjne urządzenia.

Przenośna mobilna konsola Xbox nadchodzi

Na pierwszy ogień idzie mobilność. Jeszcze w 2025 roku, według nowych informacji, na rynku ma pojawić się gamingowy handheld, stworzony we współpracy z jednym z czołowych producentów komputerów PC. Urządzenie, znane pod kodową nazwą "Keenan", ma być wyraźnie sygnowane marką Xbox, z charakterystycznym przyciskiem przewodnika i designem nawiązującym do konsol stacjonarnych. Co istotne, nie będzie to zamknięty system, lecz platforma oparta na pełnej wersji Windows, co otworzy drzwi do bogatej biblioteki gier z Microsoft Store, PC Game Pass, a także innych platform, takich jak Steam. To nie tylko nowy produkt, ale także poligon doświadczalny dla Microsoftu, który zamierza testować nowe funkcje Windows 11, optymalizując system pod kątem urządzeń mobilnych.

Zupełnie nowa generacja konsol Xbox

Jednak to nie wszystko. W planach Microsoftu znajduje się również kolejna generacja konsol Xbox, która ma zadebiutować w 2027 roku. Nowe konsole mają być jeszcze bliżej zintegrowane z ekosystemem Windows, co ma ułatwić deweloperom portowanie gier z PC. Mówi się o kontynuacji wstecznej kompatybilności, co jest kluczowe dla zachowania lojalności dotychczasowych użytkowników. Co więcej, Microsoft rozważa otwarcie platformy na inne sklepy z grami, takie jak Epic Games Store czy Steam, co byłoby rewolucyjną zmianą w podejściu do dystrybucji cyfrowej.

Kontrolery Xbox z nowymi funkcjami

Nowe kontrolery mają oferować bezpośrednie połączenie z chmurą i inteligentne przełączanie między urządzeniami. Microsoft stawia na wieloplatformowość. Co więcej, wbrew innym doniesieniom, teraz wiemy, że Microsoft nie zamierza rezygnować z rozwoju sprzętu. Wręcz przeciwnie, firma planuje ekspansję na nowe rynki i segmenty, co będzie bardzo dobrą wiadomością dla fanów.