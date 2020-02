W trakcie prezentacji nie wspomniano jednak o dwóch innych urządzeniach: tablecie Surface Go oraz hybrydzie Surface Book. Surface Go był pierwszym takim urządzeniem Microsoftu i gigant nie ustrzegł się błędów. Największym z nich była specyfikacja urządzenia, która nie pozwala na zbyt wiele osobom oczekującym większej wydajności maszyny. Co prawda taki niewielki komputer nie powinien być z nią kojarzony, ale zdecydowanie brakowało mu to pewnego poziomu wydajności, który można by nazwać w pełni satysfakcjonującym. Czy to zmieni się w nowym Surface Go 2? Według informacji Brada Samsa wcale tak nie musi być.

Jego źródło twierdzi, że Surface Go 2 będzie wyposażony w procesory Pentium Gold oraz Core M, natomiast wcześniejsze informacje o rzekomych przymiarkach do wykorzystania układów 7c od Qualcomma miały być nieprawdziwe. W kwestii wyglądu mogą pojawić się drobne szlify, ale nic znaczącego Microsoft w swoim najmniejszym tablecie nie zmieni.

Oczekuję znacznie więcej

Niestety, ten sam los ma spotkać Surface Booka 3, który pojawi się aż 2,5 roku od premiery pierwszej wersji tego urządzenia. Późniejsze aktualizacje wnosiły pewne poprawki w specyfikacji, ale komputer diametralnie się nie zmieniał. Liczyłem, że trzecia generacja będzie oznaczać świeże pomysły, które rozwiążą problemy związane z aktualną budową hybrydy. Wygląda jednak na to, że do zmian dojdzie przede wszystkim pod maską.