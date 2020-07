Ach Microsoft, firma, której działania przypominają sinusoidę. Spektakularne sukcesy przeplatają się z równie wielkimi porażkami. Marka, która chce być fajna, a równocześnie kojarzona jest z księgowymi (jeśli czyta to jakiś księgowy/księgowa to wiedzcie, że nic nie mam do Waszego zawodu, uważam was wręcz za cudotwórców w tym kraju!). Ich „atak” na rynek smartfonów to idealny przykład na to jak koncertowo spartolić od początku do końca projekt z wielkimi możliwościami.

Jednak to jest przeszłość, skupmy się na teraźniejszości. Fakt, że Microsoft nie dał rady stać się trzecią siłą w smartfonowym świecie nie oznacza, że całkowicie odpuścili temat. Postanowili oni jednak całkowicie zmienić swoją strategię i od długiego czasu obserwujemy bliską współprace między nimi, a Samsungiem. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że nie jest to krótki i przelotny romans, a raczej mamy do czynienia z długotrwałym i stałym związkiem. Najlepiej pokazuje to ich nowe przedsięwzięcie, które wykracza znacząco poza kilka aplikacji na telefonie czy sprzedaż koreańskich urządzeń w sklepie Microsoftu.

Microsoft i Samsung sprawią, że domy będą lepsze

Nagłówek trochę pokrętny, ale już śpieszę z wyjaśnieniem. Microsoft ogłosił, że zacieśnia strategiczne partnerstwo z Samsungiem i wspólnie wchodzą na rynek nieruchomości. Celem ich połączonych działań będzie dokonanie cyfrowej transformacji w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania energią czy utrzymaniem sprzętów w Twoim domu. Jak to ma działać? Podobnie jak w przypadku smartfonów każda firma da to co ma najlepsze. Microsoft wykorzysta swoje usługi chmurowe i Azure IoT, a Samsung inteligentne urządzenia których ma całkiem sporo w swoim portfolio oraz platformę SmartThings.