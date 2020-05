W ramach globalnej infrastruktury chmury obliczeniowej, w Polsce powstanie nowy data center Microsoftu. Zapewnić ma on krajowemu ekosystemowi startupów, przedsiębiorców, firm i instytucji publicznych dostęp do bezpiecznych usług chmury obliczeniowej klasy enterprise. Jednocześnie, amerykańska korporacja i Operator Chmury Krajowej podpisali nowe porozumienie. Jego celem jest zapewnienie eksperckiej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej i szerokiego dostępu do rozwiązań chmurowych dla wszystkich branż i przedsiębiorstw w Polsce

Z dumą ogłaszam inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów w trwającą w Polsce transformację cyfrową i rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej. Dzisiejsze ogłoszenie bazuje na naszej blisko 30-letniej obecności w Polsce. Dostępna w kraju globalna chmura obliczeniowa Microsoft zapewni coraz szersze wykorzystanie możliwości technologii, szybsze wdrożenie innowacji oraz przyniesie więcej korzyści instytucjom publicznym i firmom z sektorów o kluczowym znaczeniu, a także prężnie rozwijającej się polskiej społeczności startupowej. Inwestycja ta będzie również stanowić silne wsparcie dla dalszego sukcesu polskich programistów, tworząc możliwości rozwoju kluczowych umiejętności dla około 150 000 pracowników, partnerów i studentów. Naszą misją jest wzmocnienie potencjału ludzi i organizacji w Polsce, aby mogli osiągać więcej

– powiedział Jean-Phillippe Courtois, executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

Miliard dolarów na rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej od Microsoft

Nowy data center, który powstaje w Polsce dołączy do światowej infrastruktury Microsoft. W jej skład wchodzi obecnie 59 regionów z dostępem do chmury Azure, w ponad 140 krajach. Zapewnia ona lokalny dostęp min. do samej chmury Azure, Microsoft 365 wraz z Dynamics 365 i Power Platform.

Głęboko wierzę, że inwestycja Microsoft w Polsce będzie ważna dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych i systemu edukacji oraz umożliwi im cyfrową transformację i wdrożenie nowych standardów pracy. Naszym nadrzędnym celem jest przyspieszenie transformacji Polski w technologiczny hub dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej

– powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Podpisana umowa partnerska wesprze lokalne organizacje w zakresie ich transformacji cyfrowej i pozytywnie wpłynie na kreowanie innowacji. Z data center skorzystają min. administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia.

Źródło: informacje prasowe