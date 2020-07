Żałuję zakupu flagowca za 4300zł. Ze smartfona za 1300zł jestem dużo bardziej zadowolony

Wspomniana wcześniej wydajność to najmniejszy problem – może nie tyle wydajność co jej widoczny spadek. Wygląda na to, że wszystkie aktualizacje i apki codziennego użytku to już za dużo dla niego. Zawieszająca się przeglądarka czy notatnik podczas porannej prasówki to już chyba mój nowy rytuał. Czasami mam wrażenie, że słyszę jak mój telefon stęka ze zmęczenia kiedy zmuszam go do niewyobrażalnego wysiłku jakim jest załadowanie feeda RSS.

Co więcej, powiem Wam, że mój telefon chyba jest istotą żywą i to nie byle jaką. Ma umiejętność wyczuwania mojego strachu i pośpiechu. Za każdym razem, gdy muszę zrobić coś na szybko lub działam pod presją to on to wyczuwa i reaguje! Niestety nie próbuje mi pomóc, raczej rzuca kłody pod nogi. Zawieszenie się systemu, błąd aplikacji, zgubienie wifi – to jego naturalna odpowiedź na mój strach. Normalnie nowy gatunek!

Bateria zmienia mój punkt widzenia

Jednak to co do tej pory opisałem jestem w stanie znieść. Już lata temu pogodziłem się z tym, że soft zawiesza się i nic z tym nie zrobimy. Od tej zasady nie ma wyjątku i nie ważne czy na Twoim urządzeniu są okienka, zielony robocik czy nadgryzione jabłko. Wszystko się wiesza!

Moim dramatem jest bateria, a raczej jej brak. Degradacja tego elementu w topowych Samsungach, jak i w telefonach innych producentów, jest dramatyczna. Tu trochę wybiję Cię z rytmu czytania i ponownie zaznaczę, że celowo generalizuje sprawę, bo oczywiście są modele, których ten problem nie dotyka…tak mocno.

Ok, wróćmy do tematu. Brak baterii. O godzinie 7 rano odłączyłem telefon od kabla. Po porannych prasówkach, sprawdzeniu poczty, wykonaniu kilku telefonów, krótkiej posiadówce z social mediami i YouTube zaledwie w 2 godziny i 17 minut poziom naładowania to…oszałamiające 60%.