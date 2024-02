Twój komputer z Windowsem jest za wolny? Ta aplikacja wszystko zmieni

Windows nieustannie ewoluuje, a wraz z nim — poprawia się wygoda użytkowników

Ewolucja Windowsa od jego pierwszej wersji aż po najnowszy Windows 11 to historia nieustannego postępu technologicznego, która, nie będzie przesadą stwierdzenie, że zmieniała sposób, w jaki ludzie korzystają z komputerów na całym świecie. Współczesny system od Microsoftu przemienił się niemal nie do poznania w porównaniu z wersją sprzed dwóch dekad. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest sposób, w jaki Windows zarządza teraz swoim rejestrem, dyskami i zbędnymi plikami.

Źródło: Microsoft Store

Niektórzy z Was z pewnością pamiętają, że dawniej, po kilku latach użytkowania, system wymagał regularnego oczyszczania, a w istocie zalecana czy czasem nawet konieczna była jego reinstalacja. Obecnie, w erze szybkich dysków SSD, już niewielu pamięta, że kiedyś defragmentacja dysku HDD była standardowym zabiegiem. W związku z tym narzędzia, które niegdyś były nieodzowne, jak CCleaner czy WinDirStat, straciły na popularności. Jak jednak informował jakiś czas temu Krzysztof Rojek, Microsoft zamierza jeszcze bardziej zredukować ich znaczenie, ogłaszając plany stworzenia własnego programu do czyszczenia systemu Windows.

Źródło: Microsoft Store

Poznajcie Microsoft PC Manager

Microsoft stworzył aplikację o nazwie PC Manager. Jest to program uruchamiany z paska zadań, którego celem jest monitorowanie i kontrolowanie kluczowych aspektów wpływających na wydajność komputera. Zapewnia on prosty interfejs użytkownika, aby łatwo można było korzystać z jego funkcji, prezentując informacje, na przykład o ilości plików tymczasowych na dysku oraz sugerując, które z nich można bezpiecznie usunąć, aby zwolnić miejsce.

Źródło: Microsoft Store

PC Manager ponadto zawiera zakładkę „Security”, która sprawdza, czy zainstalowane są najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa oraz czy przeglądarka internetowa jest odpowiednio zabezpieczona. Warto zwrócić również uwagę na to, że dla Microsoftu pojęcie „odpowiednio zabezpieczonej przeglądarki” może różnić się od tego, co użytkownik rozumie pod tym terminem, ponieważ program — co dość oczywiste — promuje przeglądarkę Microsoft Edge.

Jest to jednak bardzo przydatne narzędzie — mamy tutaj PC Boost, System Protection (połączony z Zabezpieczenia Windows oraz Windows Update), menedżera dysku, a nawet wbudowany Toolbox z najważniejszymi skrótami. Prace nad tą aplikacją trwały bardzo długo i już wielokrotnie można było zwątpić w sukces tej misji, jednak teraz już nie ma wątpliwości, że PC Manager to jedna z najbardziej przydatnych nowości w systemie Windows 11 od dawna.

Kto może skorzystać z Microsoft PC Managera?

O Microsoft PC Managerze pierwszy raz informowaliśmy w październiku 2022 roku, jednak teraz aplikacja WRESZCIE dostępna jest dla niemal wszystkich użytkowników. Jaki jest warunek, żeby móc korzystać z tego rozwiązania? PC Manager dostępny jest w sklepie Microsoft Store, a pobrać go mogą wszyscy użytkownicy Windowsa 11 oraz Windowsa 10 od wersji 19042.0 wzwyż. Aplikacja jest oczywiście dostępna za darmo. Będziecie korzystać z „CCleanera od Microsoftu”? Dajcie znać w komentarzach.

Grafika wyróżniająca: Microsoft