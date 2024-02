Equalizer dla Windows - trzy najlepsze programy za darmo

Jakiś czas temu napisałem spory tekst o tym, czy, po co i jak equalizować muzykę, której słuchamy. Jeżeli jesteście zainteresowani — zachęcam do sprawdzenia go. Jednocześnie jednak w tamtym miejscu nie opisałem wielu rzeczy, z wyborem samego equalizera. O ile w kwestii urządzeń mobilnych sprawa jest raczej prosta, o tyle w przypadku komputerów PC z Windowsem nie jest już tak wygodnie.

Aplikacje mobilne mają zazwyczaj "jakiś" wbudowany equalizer, podobnie jak programy do kontroli słuchawek. Jednak w przypadku Windowsa sprawy mają się różnie. Niektóre odtwarzacze ten equalizer mają, inne nie, a sam Windows 11 niestety nie posiada systemowego narzędzia, które działałoby w każdej aplikacji. Dlatego też jeżeli chcemy, musimy sobie taki program doinstalować. Na szczęście w sieci nie brakuje aplikacji, które sprawdzą się w tej kwestii idealnie. Oto trzy, które w moim przypadku dały najlepsze efekty:

1. Equalizer APO

Ten Equalizer powinien być jednym z pierwszych wyborów. Jest darmowy (chociaż w Windows Store trzeba za niego zapłacić) i bardzo wszechstronny. Minusem jest brak interfejsu graficznego, a możliwości programu zależą od tego, jaki interfejs pobierzemy. Ja wykorzystałem PCEqualizer, ponieważ jest to bardzo prosty i przejrzysty interfejs. Przede wszystkim, potrafi obsłużyć wiele różnych wyjść audio i ustawić dla nich osobne parametry, co jest ważne, jeżeli macie tak jak ja podpięte na stałe i głośniki i słuchawki i szybko zmieniacie się pomiędzy nimi w panelu Windowsa. Dodatkowo, APO obsługuje wyjście przez USB do wzmacniacza słuchawkowego (nie wszystkie equalizery "widzą" interfejs USB jako wyjście audio).

APO to korektor 10 bądź 20-pozycyjny, który oprócz szeregu presetów (nawet takich pod konkretne modele słuchawek) oferuje także ustawienia takie jak "poszerzanie" sceny muzycznej czy odwrócenie fazy w jednym bądź obu głośnikach (w przypadku stereo). Może też dodawać efekty w postaci precyzyjnie sterowanego delayu na konkretne kanały. Jest więc to bardzo skuteczne i proste w obsłudze narzędzie do equalizacji, które można wykorzystać, jeżeli mamy kilka wyjść audio podpiętych do komputera jednocześnie.

2. Realtek Audio Console

Jeżeli macie w swoim laptopie bądź komputerze chip Realtek odpowiadający za audio, bardzo możliwe, że macie już na komputerze zainstalowany program odpowiadający za kontrolę audio. W moim przypadku jest to płyta główna Gigabyte, a w Realtek Audio Console mogę sterować equalizacją dla głośników i wyjścia cyfrowego.

Oferuje 10-pozycyjny equalizer i szereg "opcji" pozwalających symulować pomieszczenie. W moim przypadku ma też opcje "karaoke" która pozwala "usunąć" wokal i nawet obniżać czy podnosić utwór o konkretny interwał. O ile to drugie działa fatalnie, to to pierwsze całkiem nieźle i kto wie, w sytuacji, w której na YouTube nie byłoby danego utworu w wersji karaoke, taki system może się przydać.

3. Fx Sound

Fx Sound to darmowy program, który możemy pobrać z Microsoft Store i który również obsługuje wyjście przez USB do wzmacniacza. Posiada on szereg presetów, ale tak jak zawsze - lepiej korzystać z 10-zakresowanego equalizera ręcznie.

Bonusowymi funkcjami jest tu podgląd sygnału audio na żywo, dzięki czemu mamy wizualny wgląd w to, jak nasze działania wpływają na brzmienie, a także - szereg dodatkowych ustawień jak uprzestrzennienie dziwięku czy bass boost.

A z jakiego narzędzia Wy koszystacie?