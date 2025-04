Microsoft nie odpuszcza. Kontrowersyjna funkcja Windowsa wraca

Recall wykorzystuje Windows Copilot Runtime, aby pomóc znaleźć cokolwiek, co widziałeś/widziałaś/widzieliście na swoim komputerze. Wyszukuj przy użyciu wszelkich wskazówek, które zapamiętasz, lub użyj osi czasu, aby przewijać swoją przeszłą aktywność, w tym aplikacje, dokumenty i strony internetowe. Po znalezieniu szukanych elementów możesz szybko wrócić do zawartości widocznej w migawce, wybierając przycisk ponownego uruchamiania poniżej zrzutu ekranu. Interfejs API UserActivity umożliwia aplikacjom udostępnianie linków bezpośrednich, dzięki czemu możesz kontynuować tam, gdzie przerwałeś. To cię zainteresuje Microsoft wprowadza ważną zmianę w Windows 11. Nie spodoba ci sięWindows 11 zmienia się. Nie poznasz nowego wyglądu Reklama

Kiedy Microsoft zaprezentował nową funkcję Recall (Przypomnienie), monitorującą i zapisująca wszystkie działania użytkowników na komputerze, firma spotkała się z ogromną falą krytyki – głównie ze strony społeczności i zwykłych użytkowników. Główne obawy dotyczyły bezpieczeństwa oraz prywatności danych. Po ogromnej fali krytyki, jak spadła na Amerykanów, Ci postanowili zmienić sposób działania narzędzia. Coś, co miało być włączane domyślnie, ostatecznie ma działać wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. To jednak było niewystarczające, gdyż negatywnych komentarzy przybywało, co też przełożyło się na wstrzymanie pełnego wdrożenia Recall (Przypomnienie). Mijały miesiące, Microsoft w krótkich komunikatach informował, że prace nad udoskonaleniem funkcji wciąż trwają i wkrótce zostaną przedstawione konkrety. I chyba właśnie dotarliśmy do momentu, w którym Recall (Przypomnienie) jest gotowy na restart i ponowne wdrożenie.

Na oficjalnym blogu Microsoftu pojawił się wpis podsumowujący zmiany. Firma zapewnia, że w nowej wersji Recall (Przypomnienie) wprowadziła szereg ulepszeń dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. Dane są teraz szyfrowane i przechowywane lokalnie, a użytkownicy mają pełną kontrolę nad funkcją – mogą ją wyłączyć lub odinstalować. Dodatkowo Recall (Przypomnienie) jest opcjonalny (opt-in) i wymaga aktywacji przez użytkownika, co eliminuje wcześniejsze obawy związane z domyślnym działaniem tej funkcji. Microsoft zapowiada również szczegółowy raport dotyczący zmian wprowadzonych w mechanizmach ochrony danych. Pełną informację na temat zmian w nowej wersji narzędzia znajdziecie na oficjalnym blogu.

Recall powraca. Kontrowersyjna funkcja znów pojawi się w Windowsie

W pierwszej kolejności z funkcji skorzystać mają członkowie wersji testowych Windowsa 11 – w ramach Windows Insiders. Z czasem zostanie ona udostępniana szerzej, by po kilku miesiącach trafić do wszystkich użytkowników komputerów PC z nową wersją systemu operacyjnego. Czy Microsoft wyciągnął wnioski z ogromnej fali krytyki i sprzeciwów wobec praktycznie nieograniczonych możliwości funkcji Recall (Przypomnienie) w kwestii podglądania tego, co się dzieje na komputerze w niemal każdym momencie? Firma przekonana jest, że wprowadziła szereg poprawek, które mają gwarantować bezpieczeństwo – zarówno lokalnie (na sprzęcie użytkownika), jak i w sieci.

Warto też przypomnieć, że Recall (Przypomnienie) nie jest jedynym narzędziem, które śledzi to, co robimy na swoim komputerze. Microsoft już dużo wcześniej udostępnił różne rozwiązania monitorujące nasze poczynania w środowisku Windowsa. Chodzi tu o funkcję Aktywność w systemie Windows, która jest domyślnie włączona zarówno na komputerach z Windows 10, jak i 11:

Historia aktywności pomaga śledzić Twoje działania na urządzeniu, gromadząc informacje o aplikacjach i usługach, z których korzystasz, plikach, które otwierasz, oraz witrynach internetowych, które przeglądasz. Historia aktywności jest przechowywana lokalnie na urządzeniu.

– jak wyłączyć tę funkcję? Odpowiedź znajdziecie tutaj.