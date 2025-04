Windows 11 dostanie nowe menu Start. Tym razem to zmiana na lepsze

Microsoft ma już na swoim koncie kilka zmian w systemie Windows, które nie spodobały się użytkownikom. Wystarczy chociażby wspomnieć porażkę jaką okazał się Windows 8 i jego kafelkowe menu. W przypadku Windows 11 postarano się aby tego błędu nie popełnić, choć sam system całkiem mocno się zmienił i nie wszystkim nowy układ się podobał. Wydaje mi się jednak, że Windows 11 powoli nam już powszednieje, a teraz będzie jeszcze nieco lepszy za sprawą najnowszych zmian w menu Start.

Nowe, lepsze menu Start w Windows 11

Jedną z dużych zmian w Windows 11 był układ i umiejscowienie menu Start w Windows 11. Nie wszystkim podobało się przesunięcie kultowego menu na środek ekranu, czy jego układ, w którym ostatnio pojawiły się nawet reklamy aplikacji. Muszę jednak przyznać, że po dłuższym użytkowaniu, przeniesienie przycisku "Start" na środek ekranu nie jest wcale złym rozwiązaniem. Teraz dopracowany zostanie również sam jego układ. Jak zauważył użytkownik phantomofearth w najnowszej wersji beta systemu Windows 11 pojawiły się ustawienia związane z konfiguracją menu Start, które dają znacznie większe możliwości.

Przykładowo w górnej części paska zmieści się teraz znacznie więcej aplikacji. Standardowo widzimy tam teraz dwa rzędy ikonek, ale wkrótce będzie można ich tam zmieścić znacznie więcej. W jednym rzędzie można umieścić 8 aplikacji, ale tych rzędów możemy skonfigurować więcej. Będą dostępne w ramach przewijanej listy. Dzięki temu znajdzie się tam miejsce dla wszystkich aplikacji, z których korzystacie najczęściej. Jeszcze większe możliwości da jednak przestrzeń pod tą listą, która do tej pory pokazywała najczęściej używane programy lub ostatnio otwierane pliki. Teraz będzie można w tym miejscu wyświetlić kolejne aplikacje, np. pogrupowane pod względem kategorii. To całkiem sensowne i intuicyjne rozwiązanie, które powinno przypaść do gustu użytkownikom.

Zmiany dostępne są póki co tylko w najnowszej wersji beta, ale wiele wskazuje na to, że nowe menu Start może zostać udostępnione wszystkim użytkownikom Windows 11 już wkrótce. Z Microsoftem co prawda nigdy nic nie wiadomo, ale prezentowane zmiany przyjęte są przez społeczność raczej pozytywnie, więc nic nie stoi na przeszkodzie aby trafiły do wersji publicznej. Może mieć to miejsce już przy okazji kolejnej dużej aktualizacji Windows 11. Większa możliwość personalizacji jest zawsze mile widziana.