Microsoft wprowadza ważną zmianę w Windows 11. Nie spodoba ci się

Jak informuje serwis Windows Central, Microsoft od lat wymaga połączenia z internetem podczas instalacji systemu. Jednak istniała możliwość banalnie prostego obejścia tego wymogu za pomocą komendy „bypassnro”. Była to niezwykle prosta metoda, z której masowo korzystali użytkownicy, by nie łączyć swoich komputerów z kontem Microsoft. Było to przydatne nie tylko na prywatnych urządzeniach, ale także w firmach.

Reklama

Firma uzasadnia decyzję kwestiami bezpieczeństwa oraz poprawą doświadczeń użytkowników:

Usuwamy skrypt bypassnro.cmd z systemu, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zapewnić lepsze doświadczenia użytkowników w Windows 11. Dzięki temu wszyscy użytkownicy zakończą konfigurację systemu z aktywnym połączeniem internetowym i zalogowani na konto Microsoft.

Zmiana została już wprowadzona w najnowszej wersji testowej Windows 11 i wkrótce trafi do oficjalnych wersji systemu.

Czy istnieją jeszcze sposoby na obejście tego wymogu? Tak - ale są nieco bardziej kłopotliwe

Na chwilę obecną istnieje jeszcze możliwość ponownego aktywowania skryptu poprzez edycję rejestru. Wystarczy otworzyć wiersz poleceń podczas początkowej konfiguracji (Shift + F10) i wpisać następującą komendę:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0

Jednak nie mamy pewności, czy metoda ta również niebawem nie zniknie. Skoro Microsoft zdecydował się na zablokowanie najpopularniejszej z metod, bardzo prawdopodobnym jest że i tę opcję będzie chciał w najbliższej przyszłości zablokować.

Alternatywną metodą jest użycie automatyzacji w pliku unattended.xml. Takowa pozwala pominąć początkowy proces konfiguracji systemu (OOBE). Jest to jednak bardziej skomplikowane i stosowane jest przede wszystkim w środowisku korporacyjnym, gdzie zarządza się wieloma urządzeniami.

Microsoft utrudnia ostatnio życie użytkownikom. Nie każdemu się to podoba

W ostatnim czasie firma wprowadziła szereg zmian, które dość skutecznie utrudniają użytkownikom pozostanie przy starszych wersjach ich systemów. Jak powszechnie wiadomo, już jesienią Windows 10 straci wsparcie z ich strony. Dlatego też firma robi co tylko w jej mocy, by zmusić użytkowników do zainstalowania najnowszej wersji systemu. Poza kwestią logowania, firma usunęła także możliwość instalacji W11 z użyciem starszych kluczy licencyjnych. Serwuje także irytujące, pełnoekranowe powiadomienia w których zachęca do zakupu nowego sprzętu, no i blokuje instalację systemu na komputerach bez wsparcia dla TPM 2.0. Firma chce mieć jak najwięcej kontroli i... jak najwięcej użytkowników korzystających z ich najnowszego systemu. A choć użytkowników Windows 11 stale przybywa, to królem wciąż pozostaje jego poprzednik.