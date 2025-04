Windows 11 zmienia się. Nie poznasz nowego wyglądu

Wraz ze zbliżającą się datą wygaśnięcia wsparcia dla Windowsa 10, Microsoft intensyfikuje wysiłki, by Windows 11 był jak najbardziej przystosowany do nowych użytkowników. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że niektóre z aplikacji znikną ze sklepu, by wprowadzić większy porządek. Teraz okazuje się, że już w niedalekiej przyszłości możemy stać się świadkami zmiany wyglądu menu startowego.

Nowy wygląd menu Start, który testowany jest wewnętrznie, łączy dotychczasowe sekcje w jedną, przewijaną listę, a co ważniejsze – pozwala całkowicie wyłączyć znienawidzoną przez wielu sekcję „Proponowane”.

Menu startu doczeka się dużych zmian

Obecnie menu Start składa się z trzech głównych części: przypiętych aplikacji, sekcji "Proponowane" oraz listy, gdzie znajdują się wszystkie aplikacje. Jednak w jednej z nadchodzących aktualizacji wszystko to zostanie zintegrowane w jednej, przewijanej przestrzeni.

Nowe menu jest wyższe i szersze, by pomieścić wszystkie elementy w jednym widoku. Przypięte aplikacje, takie jak Microsoft Edge, WhatsApp, Zdjęcia czy Sklep, pojawiają się na górze, a poniżej znajduje się pełna lista zainstalowanych programów.

Grafika: Windows Latest

Jednym z najbardziej oczekiwanych usprawnień jest możliwość całkowitego wyłączenia rekomendacji – czyli ostatnio otwieranych plików, aplikacji czy treści z OneDrive. Nowa opcja w ustawieniach pozwala wyłączyć funkcję. Po jej dezaktywacji użytkownik zobaczy wyłącznie przypięte oraz zainstalowane aplikacje. Aktualnie również można wyłączyć rekomendację, lecz sekcja nadal znajduje się w menu statu, choć jest ona wtedy pusta.

Co ciekawe, obecnie wyłączenie tej opcji wpływa również na zakładkę „Ostatnie” w Eksploratorze plików, jednak finalna wersja ma rozdzielać te ustawienia, pozwalając zarządzać nimi niezależnie.

Microsoft wprowadza też zmiany w sekcji „Wszystkie aplikacje”. Teraz dostępne będą trzy układy:

Lista według nazwy – znany już widok listy, uporządkowanej alfabetycznie.

Choć użytkownicy nie mogą jeszcze tworzyć własnych kategorii, to zastosowane algorytmy mają usprawnić przeglądanie zasobów systemu.

Grafika: depositphotos