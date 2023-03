Bing rośnie w siłę. Wyszukiwarka Microsoftu po tym jak doczekała się integracji z ChatGPT to zupełnie inny produkt niż ten, z którym wcześniej mieli do czynienia użytkownicy. Microsoft sztucznej inteligencji się nie boi — i inwestycje z nią związane czynił od dawna. Teraz śmiało implementuje je do swoich produktów. A poza tym, że z Bingiem porozmawiamy sobie jak z czatbotem, to zaczyna on także generować on dla nas jeszcze obrazki. Wszystko to w oparciu o DALL-E.

Bing z generatorem obrazków opartym na DALL-E

Dzisiaj Microsoft oficjalnie uruchomił specjalną podstronę z generatorem obrazków, którą znajdziecie pod adresem: https://www.bing.com/create. Działa to... właściwie jak każdy inny generator obrazków. Wystarczy konto w usługach Microsoftu, a po zalogowaniu mamy pełen dostęp do kreatora. Wkrótce jednak kreator ma być dostępny także w ramach nowego silnika wyszukiwania w Bingu.

Załóż nowe konto Microsoft lub zaloguj się na istniejące konto Microsoft. Nowi użytkownicy otrzymują 25 ulepszonych generacji dla usługi Twórcy obrazów. Wpisz dowolny opis tekstowy, jaki przyjdzie Ci do głowy, aby wygenerować zestaw obrazów AI i cieszyć się nimi!

Jaki jest haczyk? Mimo że cały interfejs usługi dostępny jest w języku polskim, obrazy (przynajmniej póki co) generowane są wyłącznie na podstawie zapytań po angielsku. Jeżeli mam być jednak szczery — zapytanie które dałem kontra efekty... no cóż, daleko im do ideału.

Pozostaje jeszcze kwestia praw autorskich. Wokół narzędzi takich jak DALL-E i Midjourney jest sporo kontrowersji. Dzisiaj Adobe wystartowało ze swoim nowym narzędziem — Adobe Firefly. Tym co ma je odróżniać od konkurencji jest trenowanie tamtejszych algorytmów na takich grafikach, przez które nikt nie pozostanie poszkodowany. Jak sprawy będą się miały w tym konkretnym przypadku i czy Microsoft dostanie rykoszetem?