Adobe Firefly - generator obrazków oparty na sztucznej inteligencji, który ma nie kraść grafik

Relacja Adobe ze sztuczną inteligencją jest dość skomplikowana. Z jednej strony — firma często i gęsto czerpie z jej rozwiązań w swoich aplikacjach, za co wszyscy graficy i fotografowie są jej niezwykle wdzięczni. Kiedy popularność Midjourney i spółki wybuchły — firma zmieniła regulamin Adobe Stock. Teraz gigant branży kreatywnej startuje z własnym generatorem obrazków. Pozwoli on wygenerować zarówno rozmaite grafiki w różnym stylu (ilustracje; fotorealistyczne) oraz efektowną typografię. Jako że temat jest dość wrażliwy, firma podeszła do niego dość kreatywnie — i szumnie mówi, że nie boi się nowych rozwiązań. Jednocześnie mówi wprost na podstawie czego trenowane jest jej narzędzie. A to mają być grafiki: z Adobe Stock do których użycia firma ma pełne prawo, z domeny publicznej oraz takie które posiadają specjalne licencje treningowe.

Obecnie generatywny model sztucznej inteligencji Firefly jest trenowany na zbiorze danych Adobe Stock, wraz z pracami na otwartych licencjach oraz treściami z domeny publicznej, do których prawa autorskie wygasły. W miarę rozwoju Firefly firma Adobe bada możliwości szkolenia modelu uczenia maszynowego na własnych zasobach, aby twórcy mogli generować treści zgodne z ich unikalnym stylem, marką i językiem projektowania bez wpływu treści innych twórców. Firma Adobe będzie nadal słuchać i współpracować ze społecznością twórców w celu opracowania przyszłych zmian w modelach treningowych Firefly.

Wersja beta Adobe Firefly już wystartowała — i jest dostępna w przeglądarce. Póki co. Bo finalnie generowanie obrazków ma trafić jako jedna z opcji do aplikacji firmy — m.in. Photoshopa czy Premiere.

Czy uda się Adobe uniknąć linczu?

Odważny krok ze strony Adobe — ale gigant nigdy nie ukrywał, że bardzo lubi si ze sztuczną inteligencją i potencjałem jaki oferuje. I choć dotychczas korzystała z niego w formie wsparcia dostępnych w ich aplikacjach narzędzi, teraz poszła znacznie dalej. Otwartość w kwestii opowiadania na podstawie jakich źródeł generowane są grafiki prawdopodobnie pomoże firmie wyjść obronną ręką w kwestii starcia z obrońcami praw autorskich i samych twórców.

Firma Adobe jest zaangażowana w rozwój kreatywnej, generatywnej sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny, z twórcami w centrum uwagi. Naszą misją jest zapewnienie twórcom wszelkich korzyści - nie tylko kreatywnych, ale i praktycznych. W miarę rozwoju Firefly będziemy ściśle współpracować ze społecznością twórców, aby tworzyć technologię, która wspiera i usprawnia proces twórczy.

— czytamy na stronie produktu. Brzmi obiecująco — zwłaszcza w kwestii usprawnień, które potencjalnie w niedalekiej przyszłości dotrą do pakietu ich aplikacji. Bez wątpienia to jednak duża sprawa — i jestem pewien, że przeciwnicy AI już czekają na to, aż firmie potknie się noga...