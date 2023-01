Sprawa przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft wciąż budzi emocje. Nie tylko ze względu na zawrotna sumę 70 miliardów dolarów, które amerykański gigant technologiczny chce wydać na studio znane z takich marek jak Diablo czy Call of Duty. Szum w okół transakcji to także liczne komentarze i obawy ze strony konkurencyjnych firm, które starają się powstrzymać przejęcie. Swoje obawy związane z transakcją wyraża Sony stojące na stanowisku, że ruch ten skutecznie ograniczy konkurencję. Firma nie wierzy w zapewnienia ze strony przedstawicieli Microsoftu, że przejmując popularne marki znane z multiplatformowości nie będzie ograniczała dostępu wydając je jedynie na swoich systemach - w szczególności na konsolach Xbox.

Microsoft i Activision bardzo entuzjastycznie podchodzą do procesu przejęcia zapewniając, że nic się nie zmieni - firmy chętnie rozszerzą współpracę z innymi, np. z Nintendo. W ten sposób starają się przekonać kolejnych międzynarodowych regulatorów, że to słuszne i dobre rozwiązanie dla wszystkich - także dla graczy.

Jednak cała sprawa nie jest wcale taka łatwa. Kilka tygodni temu głos w sprawie zajęła amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC), której nie podoba się pomysł przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Stoi ona na stanowisku, że w momencie podpisania umów, MS uzyska pełną kontrolę nad najważniejszymi franczyzami na rynku gier wideo. A to, zdaniem Komisji, zaszkodzi konkurencji na rynku konsol i usług abonamentowych. Powód? Przede wszystkim uniemożliwienie lub pogorszenie dostępu pozostałych firm do popularnych tytułów. FTC złożyła odpowiednie pozwy w sądzie, który ma rozstrzygnąć o przyszłości umowy. Oczywiście Microsoft nie zgadza się z zarzutami FTC. Firma jest przekonana, że jej intencje są słuszne i pozytywnie wpłyną na rozwór branży gier.

Przejęcie Activision przez Microsoft. Co dalej z umowami?

O tym, jak jest w rzeczywistości, rozstrzygnie sąd. Jak informuje serwis Engadget, do pierwszego przesłuchania przedprocesowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu - konkretnie 3 stycznia. Choć nie ma co oczekiwać rozstrzygnięcia sporu już jutro, obie strony będą mogły przedstawić swoje argumenty, a sąd będzie mógł się nad nimi pochylić i zadecydować, co zrobić dalej. Przed nami więc wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, sporu.

W całym tym zamieszaniu jest jednak ciekawy wątek. Firmy Microsoft i Activision Blizzard zakładały, że sprawa przejęcia zostanie zakończona do 2023 r. - i tak też stanowią podpisane umowy. Fakt, że w całą procedurę został zamieszany wymiar sprawiedliwości może sprawić, że tych terminów nie uda się dotrzymać. Oznaczać to będzie konieczność renegocjacji lub, w ostateczności, do wstrzymania transakcji. A to z pewnością byłoby wielkim wydarzeniem na skalę światową. Sprawie nie pomaga też fakt, że brytyjski Urzęds ds. Konkurencji i Rynków (Competition & Markets Authority) zapowiedział dogłębne przyjrzenie się przejęciu. A to oznacza wielomiesięczne postępowanie, które nie ułatwi sytuacji Microsoft i Activision Blizzard.