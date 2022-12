Microsoft idzie drogą Chińczyków. Superaplikacja bronią ostateczną

Jak wynika z najnowszych doniesień, Microsoft rozważa stworzenie programu mobilnego, który będzie łączyć w sobie takie funkcje jak: zakupy, wiadomości, wyszukiwanie w sieci, wiadomości i wiele, wiele innych. Co to ma na celu? Pobudzenie własnego biznesu reklamowego - zyskanie zainteresowania użytkowników miałoby być przyczynkiem do zwiększenia przychodów we własnej sieci treści sponsorowanych. I oczywiście - miałoby to wspierać pozycję Binga, który - choć notuje pewne przyrosty - to w dalszym ciągu nie może równać się z absolutnym gigantem, jakim jest Google.

Bingowi łatwo nie jest z wielu powodów. Po pierwsze, Microsoft nie ma tak rozwiniętego ekosystemu jak Google. Dodatkowo, umowa Apple z Google, na mocy której przeglądarka z Mountain View jest domyślną w iPhone'ach, również nie pomaga Microsoftowi w równej walce na wyszukiwarkowym polu. Android to inna para kaloszy: tam Bing nie wkroczy niejako "z urzędu". Ale wszystko mogłoby się odmienić dzięki "superaplikacji". Osobiście nie bardzo to widzę głównie dlatego, że Microsoft nie ma siły przebicia w tym zakresie. Tutaj, aby mieć jakiekolwiek istotne pole manewru, dobrze byłoby mieć własny spójny ekosystem. A ten, Redmond zakopało generalnie niedługo po tym, jak kupiono dział mobilny Nokii. Windows Phone / Windows 10 Mobile mógł żyć do dzisiaj - ale na nieco innych zasadach i z większą integracją z desktopową odsłoną. Dzisiaj Microsoft próbuje to łatać za pomocą programu "Łącze z telefonem", który jest bardzo dobry... ale to nie to samo. Pełnej konwergencji tam nigdy nie będzie.

Łatwiej nie będzie

Microsoft w swojej historii składał oferty Apple na użycie Binga domyślnie w iPhone'ach, ale to Google zawsze wygrywał tę możliwość. Owym przypadkiem zainteresował się amerykański Departament Sprawiedliwości, który widzi w tym nieuczciwe praktyki monopolistyczne. Jeżeli umowa Google z Apple zostanie zakwestionowana i uznana za taką, która wspiera nieuczciwą konkurencję - również i Microsoft nie będzie mógł tak związać się z Apple. Ów miecz jest obosieczny, ale Redmond może i tak ucieszyć się z porażki Google.

Tak, jak wspomniałem wyżej - prościej by było, gdyby Microsoft miał gdzie forsować swoje rozwiązania. Superaplikacja może okazać się ciekawą propozycją, ale sądzę że nie dla wszystkich i prawie na pewno nie na rynku europejskim: a już na pewno nie na polskim. Microsoft ma mocną pozycję w zakresie wyszukiwarek głównie w USA, Bing nie bardzo trafia do polskich użytkowników, którzy po prostu nie potrzebują zastępstwa dla tego, co oferuje im Google. Pośrednio wspiera to także silna pozycja Androida.