Po WhatsAppie przyszła pora na kolejną aplikację, która chce przyciągnąć użytkowników oferując im rozbudowane narzędzia tworzenia społeczności. Społeczności w aplikacji Teams pozwalają komunikować się z innymi osobami w jednym miejscu, aby uczestniczyć w konwersacjach, połączeniach wideo, udostępnianiu plików i zdjęć i nie tylko. Microsoft podkreśla, że niezależnie od tego, czy chcemy zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi, planować wspólną rozgrywkę w gry, czy też uzyskiwać porady od lokalnej grupy miłośników psów, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Społeczności umożliwiają prowadzenia różnych konwersacji i zapewniają większą kontrolę nad zarządzaniem członkostwem z właścicielami i członkami niż w tradycyjnych grupach.

Społeczności w Microsoft Teams. Nawet do 250 użytkowników w jednym miejscu

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie aplikacji:

Uczestniczenie w dyskusjach społeczności, dzielenie się plikami i zdjęciami, dołączanie do połączeń wideo oraz planowanie zdarzeń można zorganizować w jednej aplikacji. Pozbądź się przełączania między aplikacjami, aby kontaktować się i pracować.

Każdy może stworzyć swoją społeczność i wprowadzić w niej domyślne wytyczne lub ustawiać własne wskazówki dotyczące wzajemnego angażowania się członków. Do społeczności można dołączać za pomocą zaproszenia lub, jeśli opcja jest włączona, za pomocą dedykowanego linku. Dotyczy to jednak wyłącznie użytkowników Teams w wersji do użytku osobistego i małych firm z osobistym kontem Microsoft. Nie ma możliwości dołączenia do Społeczności osób korzystających z kont firmowych. Zaproszenia mogą być wysyłane poprzez wiadomości SMS lub e-mail, udostępniając bezpośrednio link lub kod QR, który należy zeskanować na urządzeniu mobilnym.

W chwili obecnej społeczności w Microsoft Teams są dostępne z poziomu aplikacji mobilnych na iOS i Android. Firma zapewnia jednak, że prace nad udostępnieniem nowej funkcjonalności na komputerach trwają i pojawi się w niedalekiej przyszłości. Ze Społeczności można korzystać w Microsoft Teams (bezpłatnie) i Teams Essentials po zalogowaniu się na koncie Microsoft, M365 Personal i M365 Family.