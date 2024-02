Historyczna nowość w przeglądarce na Androida! Wielu może zachęcić do porzucenia Chrome'a

Rozszerzenia do przeglądarek internetowych to rzecz, z której tłumnie wielu z nas korzysta na co dzień na komputerach. Niestety, lwia część tego typu oprogramowania na smartfonach i tabletach ich nie wspiera, ku niezadowoleniu użytkowników. Bo to właśnie dzięki wtyczkom można chociażby ukryć niechciane funkcje w popularnych usługach (jak chociażby wspominane ostatnio emoji w poczcie Gmail), wygodnie robić zrzuty ekranu z uruchomionych w przeglądarce serwisów VOD... i wiele, wiele, innych.

Niestety, dotychczas wielu twórców przeglądarek unikało tematu jak ognia. Ale Microsoft postanowił wyjść przed szereg i w najnowszym buildzie swojej przeglądarki Edge na Androida dodać wsparcie dla rozszerzeń!

Rozszerzenia Microsoft Edge trafiają na Androida! Są już dostępne w wersji testowej

Jak poinformował na swoim X (dawniej Twitter) użytkownik Leopeva64, już wkrótce można wypatrywać opcji korzystania z wtyczek z Edge nie tylko na komputerach, ale także urządzeniach mobilnych:

Zauważył on tę nowość w wersji testowej i jest ona ukryta we flagach, ale... do tego już chyba zdążyliśmy przywyknąć. Wszyscy z nas, śledzący nowinki w świecie aplikacji, znamy już doskonale cykl od wersji Canary, po betę, aż nareszcie nowa funkcja trafia do wszystkich użytkowników w finalnej wersji oprogramowania.

Kiedy można spodziewać się wsparcia dla rozszerzeń w Microsoft Edge na Androida w finalnej wersji przeglądarki?

Mimo że opcja ta pojawiła się już w pierwszej wersji testowej przeglądarki — nim trafi do wszystkich minie jeszcze... co najmniej kilka tygodni. Jeżeli chcielibyście tu i teraz skorzystać z dodatków w Microsoft Edge, warto sięgnąć po wersję Canary. Bo w finalnym produkcie spodziewać się ich można prawdopodobnie nie wcześniej niż za półtora-dwa miesiące.