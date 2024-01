Denerwuje cię ostatnia zmiana w Gmail? Podpowiadamy jak wrócić do starego widoku

Google siłą wrzuciło użytkownikom skrzynki Gmail zestaw emoji w formie reakcji. A co jeśli ci nie są nimi zainteresowani? Z pomocą przychodzi rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome!

Gmail w ostatnich miesiącach bardzo mocno zbliżył się do tematu emoji. Reakcje na wiadomości niekoniecznie przypadły użytkownikom do gustu — i nie podoba im się, że stały się one częścią platformy. Zarówno na smarfonach, tabletach, jak i w wersji przeglądarkowej skrzynki Gmail w menu gdzie dotychczas były tylko strzałki odpowiedzi, oznaczanie gwiazdką i rozwijane menu z dodatkowymi opcjami — teraz trafiła jeszcze ikonka z emoji.

Z jednej strony można powiedzieć, że to nic wielkiego: nikt nie każe z niej korzystać. Jednak w dyskusjach w sieci często pojawia się opinia, że to po prostu nie ma większego sensu — zwłaszcza w skrzynkach typowo biznesowych. Na takie wiadomości nie odpowiada się za pośrednictwem emoji.

Jeżeli również chętnie pozbylibyście się ikonki emoji w skrzynce Gmail - to mam dobrą wiadomość. Teraz możecie to zrobić za pośrednictwem dedykowanej wtyczki do przeglądarki Google Chrome!

Wtyczka do Google Chrome pozwoli usunąć ikonę reakcji emoji

Raz jeszcze z odsieczą przy takich rzeczach przychodzi nam... wtyczka do przeglądarki! Jeżeli korzystacie z Google Chrome, to całkowicie za darmo możecie w sklepie Chrome Web Store pobrać rozszerzenie De-Gmojify, które przynajmniej w przeglądarce pomoże usunąć niechciany przycisk.

Rzecz jasna, z wiadomych względów, na tę chwilę nie ma analogicznych narzędzi w przypadku urządzeń mobilnych. Ale Google często przygląda się reakcjom użytkowników — i kto wie. Może w niedalekiej przyszłości w ustawieniach skrzynki będziemy mogli samodzielnie zadecydować czy chcemy mieć na pasku ikonę z reakcjami emoji, czy nie.