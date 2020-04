Redaktor od Microsoftu sprawdzi (niemal) wszystko, co publikujecie w Sieci

Jest kilka rzeczy, które stale kojarzą mi się z aplikacją Word, a do nich należy na pewno funkcja sprawdzania pisowni. Czerwone podkreślenie zawsze dawało do myślenia i nie było nieomylne. Oczywiście od czasów Office’a 2000 sporo się zmieniło, także, a może przede wszystkim właśnie w kontekście sprawdzania pisowni, które znacząco się rozwinęło. Analizowane przez algorytmy dane na pewno trudno zliczyć, ale przynosi to efekty. Najpopularniejsze zwroty są już rozpoznawane, a wszystkich nowości językowych (jak nowe nazwy oraz ich odmiany) nie ma potrzeby dodawać do prywatnego słownika, by w przyszłości uniknąć błędnego podkreślenia.

Teraz z takiego zaawansowanego narzędzia będzie można korzystać na dowolnych stronach internetowych dzięki wtyczce Redaktor firmy Microsoft do przeglądarki internetowej. Producent przygotował ją z myślą o najnowszej odsłonie Edge (Chromium), dzięki czemu jest także kompatybilna z Google Chrome. Pobierzecie ją odpowiednio ze Sklepu Microsoft oraz Chrome Web Store, a chwilę później otworzy Wam się dedykowana strona, na której będzie widnieć poradni, jak powinniśmy dokończyć konfigurację wtyczki (odnosi się do wtyczki Office’a, ale zasady są te same).