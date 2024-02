Legenda kina trafi do nowego serialu w uniwersum "Yellowstone"!

"Yellowstone" — zarówno w formie głównej odsłony serialu jak i spin-offów, nie ma łatwo. Zawirowania castingowe są tam na porządku dziennym, a Taylor Sheridan co rusz musi zmagać się kłopotliwymi sytuacjami z udziałem światowej klasy aktorów. Wczoraj wspominaliśmy o tym jak sprawy mają się z powrotem Kevina Costnera do finałowych odcinków "Yellowstone" oraz ogromnych sumach żądanych przez Kelly Reilly (serialową Beth) oraz Cole'a Hausera (serialowego Ripa) w związku z potencjalnych spin-offem z nimi w roli głównej. Teraz dowiadujemy się o kolejnych problemach i... potencjalnej gwieździe, która może wystąpić w spin-offie serialu.

Matthew McConaughey porzuci projekt. Zamiast niego na ekranach mamy zobaczyć Michelle Pfeiffer

Uniwersum "Yellowstone" stoi spin-offami. I w mojej opinii potrafią być one nawet lepsze, niż "główna" opowieść dziejąca się we współczesności. Gwiazdorska obsada i ciekawe czasy bez wątpienia są mocną stroną "1883" oraz "1923". Dlatego z dużym zainteresowaniem wyglądam innych spin-offów — a gwiazdą nowego projektu miał być znany m.in. z "Detektywa" Matthew McConaughey. Jak informuje Screen Rant, aktor ma być oburzony stale przeciągającym się startem prac nad serialem i rezygnuje z projektu.

Jako że świat seriali Taylora Sheridana nie lubi pustki, zamiast niego wystąpić miałaby inna popularna aktorka: Michelle Pfeiffer. Z informacji do których dotarła redakcja serwisu wynika, że legenda kina jest blisko podpisania kontraktu. Ale wraz z tą informacją pojawiło się wiele pytań, na które obecnie nie znamy jeszcze odpowiedzi. Chodzi m.in. o to, czy miałaby być ona zastępstwem dla popularnego aktora, czy po prostu wystąpić razem z nim? Jeżeli faktycznie McConaughey odejdzie z projektu, to kto go zastąpi?