Piraci z Karaibów 6 - kiedy premiera? Nowi aktorzy!

Seria filmów „Piraci z Karaibów” to jedna z najbardziej znanych i cenionych serii filmowych w historii Disney, a także i kina. Od premiery pierwszego filmu, „Klątwa Czarnej Perły” w 2003 roku seria zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Wcześniej filmy o piratach uznawane były za skazane na niepowodzenie kasowe, ale „Piraci z Karaibów” udowodnili, że mogą przyciągnąć ogromną publiczność i stać się kultowymi produkcjami. Szczególnie zauważalną rolę odegrał Johnny Depp jako Jack Sparrow, za którą otrzymał nawet nominację do Oscara.

Po premierze piątej części, „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara” w 2017 roku wszyscy zadawali sobie pytanie, co przyniesie kolejna odsłona serii. Jednak od tamtej pory minęło sporo czasu, a informacje na temat szóstej części pojawiały się tylko sporadycznie i raczej na zasadzie nieoficjalnych doniesień. Pojawiły się jednak wieści, że prace nad „Piratami z Karaibów 6” są w toku, a Disney ma ambitne plany dotyczące przyszłości serii.

Piraci z Karaibów 6 - czy Johnny Depp wróci?

Według najnowszych informacji, istnieje duża szansa na powrót Johnny'ego Deppa jako Jacka Sparrowa w szóstej części. Po serii długotrwałych batalii prawnych i wsparciu fanów pojawiły się doniesienia, że Depp i Disney mogą ponownie współpracować. Nie brak również zainteresowania projektem z udziałem Margot Robbie, która miała zagrać główną rolę w zupełnie osobnej produkcji z serii, jednak ten projekt został anulowany na rzecz innej wersji „Piratów z Karaibów 6”. Sukcesy innych projektów, w które zaangażowana jest Robbie sprawiają, że ​​jest ona nadal atrakcyjną opcją dla studia.

Data premiery „Piratów z Karaibów 6” wciąż nie jest znana, ale prace nad filmem trwają. Zmiany w obsadzie i fabule sugerują, że Disney dąży do odświeżenia serii i przyciągnięcia nowej widowni. Czy jednak Depp powróci jako Jack Sparrow, czy Robbie przejmie stery jako główna bohaterka, to kwestie, które nadal pozostają otwarte.

Gwiazda The Bear w Piratach z Karaibów. Nie zastąpi Margot Robbie

A w grę wchodzą także inne rozwiązania, bo najnowsze informacje od Daniela Richtmana wskazują na to, że Disney może pójść jeszcze innym tropem. Do zagrania głównej roli w nowym filmie pod uwagę brana ma być Ayo Edebiri, którą teraz można oglądać w "The Bear" na Disney+. Co ciekawe, nie miałaby zastąpić Margot Robbie w żeńskim spin-offie serii, lecz byłby to jeszcze inny projekt, za który mógłby odpowiadać Craig Mazin - showrunner "The Last of Us" dla HBO. W filmie bohaterka Edebiri miałaby być członkinią załogi poszukującej zaginionego skarbu.

Mazin ma pracować nad filmem z serii "Piraci z Karaibów" od 2023 roku. Wtedy ogłoszono, że współpracuje z Tedem Elliottem, który był zaangażowany w rozwijanie czterech pierwszych części. Gdy panowie podsunęli Disney'owi swój pomysł byli pewni, że firma nie zdecyduje się na coś takiego "dziwnego", ale jednak studio było zainteresowane stworzoną przez nich historią i kupili prawa. W tamtym okresie rozpoczął się jednak strajk w Hollywood i wszystko stanęło na głowie. Żadne prace nie były kontynuowane, mimo że scenariusz był gotowy.

Producent serii filmów Jerry Bruckheimer zaznaczył jednak, że któregoś dnia fabuła napisana dla filmu z Robbie też zostanie zrealizowana, więc Disney może szykować premierę kilku projektów pod szyldem "Piratów z Karaibów". To na pewno byłyby dobre wieści dla wszystkich fanów, ponieważ od premiery ostatniej części mija 7 lat.

Zdjęcia: Disney, Hulu.