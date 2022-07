Ranking najbardziej przyjaznych dla kierowców miast w Polsce. Czteroletni lider spadł na 5 miejsce

Yanosik wraz z Oponeo od 2017 roku przygotowują ranking miast w Polsce pod względem przyjazności względem przemieszczających się po nich swoimi autami kierowców. Kilka dni temu poznaliśmy jego wyniki za rok ubiegły. Zerknijmy na poszczególne kategorie tego rankingu, no i zbiorczy wynik końcowy - bo wiele się w nim zmieniło.

Ranking podzielony jest na dwie kategorie miast - powyżej 300 tysięcy i poniżej 300 tysięcy mieszkańców. W pierwszej grupie znalazły się: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz oraz Lublin, a w drugiej: Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów oraz Gliwice.

Wszystkie te miasta zostały ocenione przez specjalistów pod kątem prędkości jazdy, aktualnych cen paliw, kosztów ubezpieczenia i wymiany opon, liczby kolizji, dostępności miejsc parkingowych, carsharingu i infrastruktury przyjaznej elektrykom.

Miasta z pierwszej grupy były oceniane według tych kategorii w skali od 1 do 9, a mniejsze od 1 do 10. W przypadku carsharingu i kosztów wymiany opon przyjęto skalę od 1 do 6 punktów.

Prędkość jazdy i liczba kolizji w polskich miastach

Najwyższe średnie prędkości w centrum dużych miast, jak i poza centrum odnotowano w Lublinie, odpowiednio 34 km/h i 43 km/h. Z kolei w mniejszych miejscowościach na czoło wysuwają się tu Katowice - w centrum, a poza centrum Gliwice.

Z kolei najwolniej poruszali się kierowcy we Wrocławiu - duże miasta i w Gdyni - z grupy mniejszych miast. W przypadku liczby zgłoszonych kolizji, najmniejszą ich liczbę w ubiegłym roku odnotowano w Bydgoszczy i Gliwicach, ale w przeliczeniu na 1000 mieszkańców najmniej ich było we Wrocławiu i Radomiu.

Parkowanie w polskich miastach

Cały raport odnosi się do 2021 roku, ale jego twórcy postanowili zadbać o aktualne dane odnoszące się do cen parkowania w polskich miastach - czerwiec 2022. I tak, najtaniej zaparkujemy w Lublinie, a w przypadku mniejszych miast w Gliwicach, jednak to w Sosnowcu nie ma w ogóle płatnych stref parkowania.

Infrastruktura parkingów - Parkuj i jedź, najbardziej rozwinięta jest we Wrocławiu, ale najwięcej miejsc zapewnia Warszawa. W grupie mniejszych miast wygrywa Rzeszów, który udostępnia w tym systemie aż ponad 8 miejsc parkingowych na 1000 mieszkańców.

Ładowanie samochodów elektrycznych w polskich miastach

W przypadku liczby liczby ładowarek samochodów elektrycznych również mamy świeże dane. Najwięcej można ich znaleźć w Warszawie i Katowicach, a najmniej w Lublinie i Radomiu.

Carsharing w polskich miastach

W tej kategorii góruje Gdańsk, w którym na 1000 mieszkańców przypada 1,6 auta na wynajem, to podobny wskaźnik co w mniejszym mieście Gdynia. Z kolei najwięcej takich aut jest w Warszawie i w drugiej grupie miast w Gdyni.

Natomiast najgorzej wypadają pod tym względem Bydgoszcz i Radom. Już jako ciekawostka poza rankingiem, najwięcej aut elektrycznych i hybrydowych posiada wypożyczalnia Panek, w której takie auta stanowią już ponad połowę całej floty.

Ceny paliwa w polskich miastach

W tej kategorii niestety nie ma aktualnych danych, co przecież najbardziej interesuje teraz polskich kierowców. Choć z drugiej strony, możemy porównać sobie, jak bardzo zdrożało paliwo w porównaniu z 2021 rokiem. W zeszłym roku najtaniej mogliśmy zatankować w Łodzi i Rzeszowie, a najdrożej w Lublinie i Toruniu.

Ubezpieczenia auta w polskich miastach

W kategorii kosztów ubezpieczenia wygrywa Lublin, gdzie średnia cena OC wyniosła w zeszłym miesiącu 516 zł. W drugiej grupie miast najtaniej to wychodzi w Częstochowie.

Koszty wymiany opon

Ostatnia kategoria to koszty wymiany opon i najtaniej wykonamy tę usługę w Lublinie i Radomiu, a najdrożej w Szczecinie i Gdyni.

Ranking miast przyjaznych kierowcom

W ostatecznym rozrachunku i podliczeniu punktów z każdej kategorii, najbardziej przyjaznym miastem w pierwszej grupie powyżej 300 tysięcy mieszkańców został Gdańsk, a w grupie poniżej 300 tysięcy mieszkańców - Częstochowa.

Julia Langa, Yanosik:

Już w ubiegłym roku Gdańsk zajął wysoką pozycję w rankingu, uzyskując 40 punktów. W tym roku otrzymał o 7 punktów więcej, tym samym wybijając się na pozycję lidera wśród najbardziej przyjaznych kierowcom miast. To o 3 punkty wyższy wynik, niż uzyskał w zeszłym roku Lublin. Częstochowa, z kolei obroniła swój tytuł z ubiegłego roku, uzyskując 51 punktów w tegorocznym rankingu. W 2021 roku otrzymała ich 49, zatem i tu widać poprawę i większe uznanie kierowców.





Co ciekawe, w poprzednich latach od samego początku tworzenia tego rankingu, w przypadku największych miast co roku wygrywał Lublin, który w tym roku spadł na piąte miejsce. Z kolei wśród mniejszych miast wygrała podobnie jak w zeszłym roku Częstochowa.

Źródło: Yanosik/Oponeo.

Stock Image from Depositphotos.