W poprzednim systemie ocen, nie tylko osoba, która faktycznie kupiła i odebrała przedmiot, mogła wystawić ocenę, ale także użytkownik, który nawiązał kontakt z ogłoszeniodawcą, próbował to zrobić lub złożył ofertę nabycia towaru z Przesyłką OLX i zapłacił za niego przez Płatności OLX (sprzedający nie musiał potwierdzać sprzedaży, aby ocena była możliwa). Takie sytuacje nazywano "znaczącą rozmową". Następnie OLX wysyłał formularz z prośbą o wystawienie oceny za pomocą e-maila z linkiem do formularza lub powiadomienia push w aplikacji mobilnej. Formularz był wysyłany tylko dla jednej, najnowszej znaczącej rozmowy, a nie dla wszystkich takich rozmów. Jeśli sprzedawca ocenił jedno doświadczenie, miał potem możliwość oceny kolejnych transakcji spełniających warunek znaczącej rozmowy. Teraz oceny zostaną całkowicie odmienione – co powinno również zadowolić kontrolerów z UOKiK.

Nowy system ocen na OLX. Co się zmieni?

OLX wysyła do swoich użytkowników wiadomości e-mail, w których pokrótce opowiada jak prezentować się będą oceny. Te będą się różnić od dotychczasowego sposobu oceniania, a najważniejsze mają być te punkty:

Oceny mogą wystawiać wyłącznie użytkownicy, którzy kupili przedmiot z Przesyłką OLX — i dopiero po jej otrzymaniu.

Oceny są wystawiane za pomocą gwiazdek i tagów.

Ogólna ocena sprzedającego to średnia arytmetyczna wszystkich ocen (liczba gwiazdek), które otrzymał w nowym systemie.

Lista wszystkich sprzedających, których możesz ocenić jest widoczna w nowej zakładce Sprzedający do oceny.

Lista wszystkich wystawionych przez Ciebie ocen jest dostępna w nowej zakładce Wystawione oceny.

Nowy system jest dostępny i zoptymalizowany zarówno pod kątem strony internetowej jak i aplikacji mobilnej.

Ogłoszenia w poniższych kategoriach nie będą wyświetlać oceny sprzedającego, ponieważ dotyczą usług lub przedmiotów, których nie można dostarczyć z Przesyłką OLX:

Usługi

Praca

Nieruchomości

Motoryzacja

Wypożyczalnia

Wszystkie informacje związane z nowym systemem OLX można znaleźć na stronie serwisu. Warto też zaznaczyć, że do 31 lipca 2024 nadal będzie można zobaczyć ocenę, jaką każdy sprzedający miał w poprzednim systemie. Należy pamiętać, że ogólna ocena sprzedającego nie była po prostu średnią pojedynczych ocen. W celu podjęcia przemyślanej decyzji sprawdź, jak obliczono poprzednią ocenę.