Reklamacja bez pudełka: Co na to przepisy?

0

Reklamacja produktów to temat, który prędzej czy później dotyka każdego konsumenta. W Polsce oraz Unii Europejskiej obowiązują konkretne przepisy regulujące prawa klientów pod tym kątem, jednak wciąż panuje przekonanie, że do złożenia reklamacji konieczne jest posiadanie oryginalnego opakowania. Czy rzeczywiście jest to prawda? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i przedstawić najważniejsze informacje na temat reklamacji bez pudełka.