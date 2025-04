Kartridże Nintendo Switch 2 w dużej mierze nie będą zawierać gier. Gracze nie kryją złości i rozczarowania

Wydania fizyczne dla kolekcjonerów, nic więcej

W przeciwieństwie do dotychczasowego podejścia - wiele "fizycznych" gier na Switch 2 będzie dostępnych wyłącznie za pomocą Game Key Cards. Po włożeniu takiej karty do konsoli, użytkownik będzie musiał dopiero pobrać produkcję z sieci. Żeby jednak tego było mało, mimo iż sama gra będzie w całości w pamięci naszej konsoli, to by móc się nią cieszyć, fizyczna karta nadal musi być w urządzeniu. Tym samym, podobnie jak na "tradycyjnych" kartridżach - zgubienie karty wiązać się będzie z utratą dostępu do gry, nawet jeśli... mamy ją w całości zainstalowaną na naszej konsoli. Trzy minusy (niewygoda związana z żonglerką kartridżami, konieczność pobierania gier, płacenie więcej niż za wersję cyfrową), zero plusów.

Nie o takie fizyczne wydania walczą gracze

Jak można się było spodziewać: informacja ta spotkała się z ogromnym niezadowoleniem graczy. Argumentują oni, że takie rozwiązanie utrudni archiwizację - to temat, który jest podejmowany od wielu lat i nigdy nie ciśnie. W świecie, w którym serwery mogą być wyłączane z dnia na dzień, a wsparcie dla starszych konsol kończy się szybciej niż byśmy chcieli, możliwość ponownego pobrania gry za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat staje się mocno wątpliwa. Przykłady z przeszłości, takie jak zamknięcie cyfrowych sklepów Wii U i 3DS, tylko wzmacniają te obawy. Tam jednak z pomocą przyszło "złamanie" systemów i pobranie całej zawartości wirtualnych sklepów. Teraz nie mamy gwarancji związanej z tym, jak dobrze zabezpieczony będzie Switch 2, ani serwery Nintendo.

Niektórzy gracze zwracają uwagę, że choć Game Key Cards mogą być lepszym rozwiązaniem niż same kody w pudełkach (ponieważ można je odsprzedawać lub wymieniać), to jednak w praktyce obrywa także Matka Ziemia: generować będą dodatkowe złoża śmieci. Wprowadzenie plastikowych kart, które de facto nie zawierają gry, jest postrzegane przez wielu jako niepotrzebne marnotrawstwo zasobów i... trudno mi się z tym nie zgodzić.

Na szczęście będą także gry, które w całości trafią na kartridże

Jak poinformowała redakcja serwisu Kotaku, wszystkie tytuły wydawane przez Nintendo, w tym nadchodzący Donkey Kong, mają być dystrybuowane w tradycyjnej formie. Na kartach znajdziemy pełne wersje gry, a pobierać będziemy ewentualnie aktualizacje i łatki. Natomiast gry od wydawców zewnętrznych dość często będą korzystać z Game Key Cards. Do wymiany z rodziną i przyjaciółmi: może i będą wygodniejsze, ale kolekcjonerzy i archiwiści nie mają powodów do radości.