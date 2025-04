256 GB w Nintendo Switch 2 to za mało. Szykuj portfel, by zmieścić swoje gry na konsoli

Nintendo oficjalnie zaprezentowało Nintendo Switch 2 kilkanaście dni temu. Godzinna prezentacja wystarczyła, by rozgrzać graczy do czerwoności – zarówno tych, którzy od lat czekają na nową generację, jak i tych, którzy są rozczarowani obecną polityką japońskiej firmy.

Switch 2 do sklepów trafi już 5 czerwca. Polacy mogą składać zamówienia przedpremierowe w niektórych sklepach, gdzie cena konsoli została ustalona na poziomie 2199 zł za podstawowy model oraz 2399 zł za pakiet z grą Mario Kart World do pobrania z oficjalnego sklepu eShop. Swoje preordery składają też Amerykanie, gdzie zainteresowanie jest tak ogromne, że Nintendo potwierdziło, że część osób może nie dostać konsol w dniu premiery.

W Japonii jest jeszcze ciekawiej – tam trwa druga tura oficjalnej loterii Nintendo, w której mogą wziąć udział osoby spełniające dość rygorystyczne warunki: rok nieprzerwanego płacenia za Nintendo Online i 50 przegranych godzin w dowolnym tytule do lutego 2025. Patrząc na to, jak Japończycy kochają Switcha, chyba nie ma większego zaskoczenia, że ponad 2 mln osób zgłosiło swoje zainteresowanie pierwszą turą, jednak nie wszyscy mogą mówić o szczęściu – wielu graczy czuje rozczarowanie po tym, jak dowiedziało się, że loterię przegrało.

Nintendo Switch 2. Czas pomyśleć o rozszerzeniu pamięci wewnętrznej konsoli

Nintendo Switch 2 ma 256 GB pamięci wewnętrznej (Universal Flash Storage), jednak na tem moment nie do końca wiadomo, ile z tej przestrzeni będzie dla samego użytkownika – część zostanie zajęta przez system operacyjny. A to już rodzi poważne obawy, że miejsca szybko zabraknie. Tym bardziej że wiemy, ile "ważyć" będą pierwsze gry, które do sprzedaży trafią w czerwcu.

Przykładowo, Cyberpunk 2077 zajmuje 59,8 GB, Hitman World of Assassination potrzebuje 59,6 GB, Madden 26 62 GB, Split Fiction 73 GB, Yakuza 0 53,7 GB. Nieco lepiej wypadają tytuły od Nintendo: Mario Kart World zajmować będzie 23,4 GB, The Legend of Zelda: Breath of The Wild 24,2 GB, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 19,9 GB, Kirby and the Forgotten Land 13 GB, Super Mario Party Jamboree 13 GB, Donkey Kong Bananza 10 GB i Switch 2 Welcome Tour 2 GB. Widać, że kupując gry w wersji cyfrowej, miejsca szybko zabraknie.

Wtedy będzie trzeba sięgnąć po karty pamięci microSD. Jednak nie takie same, jak w przypadku Nintendo Switch, co oznacza, że nie będzie można w wygodny sposób przenieść karty z poprzedniej konsoli, do nowej. Nintendo postawiło na najnowsze rozwiązania w dziedzinie kart microSD i Switch 2 kompatybilny jest wyłącznie z kartami microSD Express oferującymi jeszcze wyższe prędkości odczytu. Za tym przekłada się wyższa cena. Przykładowo – microSD Express 256 GB kosztuje w Polsce ok. 250~300 zł w zależności od sklepu. Maksymalna pojemność karty, z jaką działać będzie Nintendo Switch 2 to 2 TB. W przypadku tak pojemnych kart ceny sięgają nawet tysiąca złotych.

Patrząc na to, że wiele gier pudełkowych, które trafią do sprzedaży, wymagać będą pobrania ich z sieci, miejsce na konsoli i karcie SD szybko się zapełni – w szczególności, gdy będziemy mieć kilka/kilkanaście "zainstalowanych" tytułów na swoim sprzęcie.