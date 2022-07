Mi Band 7 Pro. To już nie opaska, a mały smartwatch

Do tej pory Mi Bandy były doskonale „wypośrodkowane”. Nie za duże i nie za małe. Proste w obsłudze. Bez miliona skomplikowanych funkcji, ale zapewniające podstawy, których oczekują klienci, wraz z dodanymi ostatnio płatnościami zbliżeniowymi. Ze stosunkowo długim czasem działania i co najważniejsze – przystępną ceną.

Czas na zmiany

Największą wadą pokazanego niedawno w Chinach najnowszego Mi Band 7 jest jego wielkość. Ekran urządzenia urósł po raz kolejny, wraz z nim zwiększyła się też grubość. I jak narzeka większość recenzentów, którzy mieli już z nim styczność, jego noszenie nie jest wygodne. Do tej pory zapominaliśmy o tym, że mamy coś na nadgarstku, teraz różnicy między nim a większym smartwatchem nie ma ponoć żadnej.

Do tego Mi Band 7 w wersji która ma trafić do Europy nie ma NFC, więc nie można nim płacić. Moduł miał się pojawić w kolejnej wersji opaski, tak jak to było w przypadku modeli 6 i 6 NFC. Mówiło się również, że producent w końcu upchnie w niej GPS.

Inna będzie forma

Czy tak się stanie – jeszcze nie wiadomo. Wiadomo za to, że Xiaomi postanowiło radykalnie zmienić formę tego urządzenia. I jak widzimy na ujawnionych przez firmę grafikach, Mi Band 7 Pro nie będzie miał nic wspólnego z opaską, którą znamy. Teraz tak naprawdę to mały, prostokątny smartwatch, podobny np. do Huawei Watch Fit 2 czy Redmi Smart Band Pro.

Opaska będzie miała wyświetlacz AMOLED z Always on Display i wszystkie dostępne do tej pory funkcje. Xiaomi na razie nie potwierdziło, czy udało się dodać do niej NFC i co bardzo istotne – GPS. Zwłaszcza brak tego ostatniego dla wielu osób aktywnie uprawiających sport był poważnym problemem.

Możliwe zresztą, że właśnie dlatego zmieniła się forma opaski. Dotychczasowa mogła być po prostu za mała, by pomieścić wszystkie moduły i połączyć je z baterią zapewniającą długie działanie. Wiadomo bowiem że korzystanie z GPS bardzo skraca czas pracy, więc by zapewnić sensowną funkcjonalność Xiaomi po prostu musiało zrobić większe urządzenie.

I pewnie też cena

Pozostaje jeszcze pytanie o cenę. Do tej pory była to jedna z większych zalet Mi Bandów. Niestety ostatnie edycje są już wyraźnie droższe od poprzedników, 7-ka ma kosztować prawie 300 zł. Można się spodziewać, że wersja Pro będzie kosztować jeszcze więcej – czyli około 400 zł. Tym samym Mi Band może stracić jeden ze swoich największych atutów.

Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać jeszcze dziś. O 13.00 czasu polskiego odbędzie się premiera smartfonów z serii 12S, na niej ma być również zaprezentowana opaska.

Linia 12S jest o tyle ciekawa, że będzie pierwszą stworzoną przy współpracy z fotograficzną firmą Leica. Niestety wg. ostatnich doniesień na razie te smartfony mają być dostępne jedynie w Chinach. Ja jednak nie wyobrażam sobie, byśmy nie zobaczyli ich w Europie i w Polsce. Być może trzeba będzie na nie poczekać, a jako pierwsza zadebiutuje linia 12T.