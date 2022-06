Xiaomi 13 z ceramicznym tyłem i tylko w dużym rozmiarze? Są pierwsze informacje

Co prawda 13-ki powinny ujrzeć światło dzienne dopiero w 2023 roku, ale np. pierwszy model z serii 12 został zaprezentowany w Chinach w grudniu 2021. Być może podobnie będzie tym razem.

Wydajność i jakość

W sieci pojawiają się już pierwsze doniesienia o nowej serii. Można z nich wywnioskować, że Xiaomi jeszcze mocniej będzie chciało podkreślić walory Premium. Dlatego napędzać je będzie najmocniejszy na rynku procesor firmy Qualcomm – czyli Snapdragon 8 Gen 2. A do wykończenia zostanie użyta ceramika.

Do tej pory ceramika była znakiem rozpoznawczym najbardziej ekskluzywnych modeli Xiaomi. Stosowaną ją w serii MIX, a ostatnio w Xiaomi Mi 11 Ultra.

Seria Xiaomi 13 będzie pierwszą, w której zostanie zastosowany Snapdragon 8 Gen 2. Producentem będzie tajwański TSMC a nie Samsung. Jego współczynnik efektywności energetycznej oraz wydajność będą lepsze niż w Snapdragonie 8+ Gen 1, choć nadal będzie on wykonany w technologii 4 nm. Procesor ma ujrzeć światło dzienne w listopadzie.

Co jeszcze wiadomo o nadchodzącej serii? Wg. przecieków z Chin będą co najmniej dwie wersje urządzenia, z dużymi ekranami o rozdzielczości 2K. To niestety oznacza, że producent może zrezygnować z podstawowego modelu o kompaktowych rozmiarach.

Leica pomoże w zdjęciach

Wiadomo, że Xiaomi 13 położy duży nacisk na optykę. Model 12 Ultra będzie pierwszym w którym pojawi się logo marki Leica, w serii 13 zobaczymy je na wszystkich urządzeniach. Ponoć tym razem Xiaomi chce się skupić na wysokiej klasy teleobiektywie.

Pod znakiem zapytania stoi natomiast użycie 200 MP matrycy, o czym mówiło się od jakiegoś czasu. Natomiast ekran 2K jest już gotowy. Ramki urządzenia mają być jeszcze węższe, a szybkie ładowanie – szybsze, bo ładowarka ma mieć moc 150W (w tym roku było to 120W).

W grudniu najprawdopodobniej zobaczymy standardową serię 13. Wersja Pro powinna się pojawić w marcu 2023 r. Końcówka roku jest zarezerwowana dla modelu Ultra. Trzeba jednak brać poprawkę na ogólną światową sytuację – niepewność związaną z agresją Rosji na Ukrainę, kryzysem na rynku podzespołów oraz powracającymi falami COVID-19.

źródło