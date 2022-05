Płatności zbliżeniowe smartwachami czy smartbandami stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Dostrzegają to też banki, udostępniając coraz to nowsze formy płatności tego typu swoim klientom.

Mocno aktywny na tym polu jest ostatnio największy bank w Polsce - PKO Bank Polski, który niespełna po dwóch tygodniach od udostępnienia płatności SwatchPAY!, ogłosił dziś premierę Xiaomi Pay.

Można nawet odnieść wrażenie, że te urządzenia ubieralne stanowią dla tego banku wyższy priorytet niż same smartfony. Wszak do dziś ich użytkownicy i klienci PKO Bank Polskiego, nie mogą korzystać z płatności Google Pay. Co więcej nie zanosi się na to w najbliższym czasie, nawet po udostępnieniu ich klientom korporacyjnym w tym banku (źródło: Cashless.pl).

Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów w PKO Banku Polskim:

Rozszerzamy nasze mobilne usługi o kolejną metodę płatności, która zainteresuje klientów PKO Banku Polskiego, szczególnie tych, którzy już dziś korzystają z popularnych w Polsce opasek sportowych Xiaomi, a planują je zamienić na wersję obsługującą płatności zbliżeniowe.

Aktualnie z płatności Xiaomi Pay można korzystać na opaskach Mi Smart Band 6 NFC oraz na zegarkach Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active. Z kolei same płatności Xiaomi Pay dostępne były już wcześniej dla klientów mBanku, Banku Pocztowego, BNP Paribas Bank Polska czy Banku Credit Agricole.

Dzisiejsza premiera poszerza listę zbliżeniowych form płacenia za zakupy w PKO Bank Polski. Klienci indywidualni tego banku mogą korzystać już ze zbliżeniowych płatności BLIK i w aplikacji IKO (HCE), z Apple Pay, Garmin Pay oraz wspomnianych już płatności SwatchPAY!.

W PKO Banku Polskim z płatności Xiaomi Pay mogą skorzystać od dziś klienci, będący w posiadaniu karty płatniczej - debetowej, kredytowej lub obciążeniowej wydanej przez Mastercarda.

Źródło: PKO Bank Polski.