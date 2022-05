Jak podaje firma na swoim profilu na portalu Weibo, podczas premiery Redmi Note 11T 24 maja zostanie również zaprezentowany Mi Band 7. Sprzedaż ma się rozpocząć 10 czerwca.

Mi Band od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda kolejna wersja przynosi nowe usprawnienia. Chyba największym było dodanie do najnowszego modelu modułu NFC – dzięki czemu od wersji 6 NFC można opaską płacić zbliżeniowo. Na razie płatności Xiaomi Pay w Polsce obsługuje tylko kilka banków, ale ich ilość wciąż się powiększa. W zeszłym tygodniu dołączył do nich Crédit Agricole. Oprócz niego działają płatności w mBank, BPN Paribas, Banku Pocztowym, Spółdzielczej Grupie Bankowej oraz w fintechach ZEN i Curve. Więc jeśli nawet nie mamy konta w którymś z wymienionych banków i tak możemy używać Xiaomi Pay. Do konta w Curve można bowiem podłączyć kartę dowolnej instytucji finansowej i dzięki temu możemy używać Mi Band 6 NFC do płacenia.

Wiadomo już, że w NFC będzie wyposażony również Mi Band 7. Co poza tym?

Wyświetlacz AMOLED urośnie o 25 proc. – będzie miał przekątną 1.62 cala i dostanie w końcu obsługę Always on Display.

Urośnie również bateria – ma mieć 250 mAh pojemności. W Mi Band 6 NFC to 125 mAh – różnica będzie więc znacząca.

Do tego w krótkiej informacji Xiaomi mówi o możliwości sprawdzenia czasu, pogody, tętna, nasycenia krwi tlenem (SpO2) i danych ćwiczeń.

Wcześniej mówiło się także, że opaska dostanie moduł GPS. Dzięki temu możliwe będzie zapisywanie trasy treningu bez potrzeby noszenia ze sobą telefonu. Niestety na razie nie ma żadnego potwierdzenia tej informacji. O tym, czy Mi Band 7 ma taką funkcję, dowiemy się dopiero podczas premiery. Nie wiadomo również, ile opaska będzie kosztować. Podobno jej cena ma być zbliżona do poprzedniej wersji, co oznaczałoby okolice 250 zł.

