Premiera nowej opaski Xiaomi coraz bliżej, dlatego też o urządzeniu wiemy coraz więcej. Co ma zaoferować najnowsza wersja uwielbianego w Polsce wearable?

Xiaomi Mi Band to najpopularniejsze opaski fitness, które szturmem zdobyły serca użytkowników na całym świecie. W Polsce również nie brakuje ich miłośników — prawdopodobnie spora w tym zasługa ich ceny, która na tle (nawet kilkukrotnie) droższej konkurencji wypada naprawdę atrakcyjnie. Kolejne wersje opaski zawsze przynoszą nieco nowości. Z najnowszych informacji wynika, jakoby Xiaomi Mi Band 7 miał być tuż za rogiem, wiemy też jakich nowości można się po nim spodziewać!

Xiaomi Mi Band 7 ma otrzymać wbudowany moduł GPS... oraz znacznie większą baterię!

Jeżeli wierzyć dotychczasowym informacjom które napływają do nas od analityków i z przecieków, Xiaomi Mi Band 7 ma zaoferować użytkownikom znacznie większą baterię. A dokładnie rzecz biorąc: dwukrotnie większą. Zeszłoroczny model Xiaomi Mi Band 6 oferował akumulator o pojemności 125 mAh — w tym roku mamy otrzymać 250 mAh. Ale realistycznie patrząc na temat — dzięki kolejnym funkcjom dodawanym w opasce, nie przełoży się to na dwukrotnie dłuższy czas działania urządzenia na jednym ładowaniu. Z każdą generacją przybywa bowiem czujników i elementów potrzebujących dodatkowej energii — ale można mieć jednak nadzieję, że mimo wszystko opaska podziała bez konieczności szukania ładowarki kapkę dłużej.

źródło: logger

Drugą z nowości która ma trafić do opaski jest wbudowany GPS. Takowy jest już dostępny w ostatnim smartwatchu Xiaomi S1, co daje nadzieję, że i najbardziej podstawowe produkty firmy także będą mogły liczyć na taką zmianę. Jak wiadomo — to element, którego użytkownicy wypatrują od lat, ale jego przybycie równoznaczne będzie z dużo większym zapotrzebowaniem na prąd. Stąd znacznie większy akumulator ma bardzo dużo sensu. Podobnie jak pojawiające się w przeciekach informacje o trybie oszczędzania energii.

Źródło: logger

Z dotychczasowych przecieków wynika też, że opaska Xiaomi Mi Band 7 miałaby doczekać się odrobinę większego ekranu, a także nieco lepszej rozdzielczości (192 x 490 px, zaś opaska z ubiegłego roku oferuje 152 x 486 px przy wyświetlaczu o przekątnej 1,56 cala). Wisienką na torcie ma być tryb always-on display, a także cały szereg nowych tarcz, które miałyby zrobić użytek z nowego trybu.

Xiaomi Mi Band 7: premiera. Opaskę mamy oficjalnie poznać już za kilka dni

W chińskim internecie mówi się, że oficjalna zapowiedź opaski Xiaomi Mi Band 7 już za kilka dni. Firma ma zorganizować specjalne wydarzenie już 10 maja — czyli w przyszły wtorek. Wtedy też poznamy całą specyfikację i urządzenie nie będzie miało przed nami żadnych tajemnic. Na tę chwilę jednak nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać oficjalnych informacji. Jak co roku też - w pierwszej kolejności opaska prawdopodobnie zadebiutuje na rynku chińskim, zaś wariant globalny pojawi się w sklepach odrobinę później. Oby tym razem na nasz rynek trafiła od razu wersja z NFC umożliwiająca zbliżeniowe płatności.

Źródło