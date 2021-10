Płatności zbliżeniowe smartfonami, zegarkami i opaskami sportowymi pozwalają zapomnieć o fizycznych kartach. Wystarczy zapisać jej cyfrową wersję w urządzeniu i gotowe. Za zakupy w sklepie zapłacimy błyskawicznie, bez szukania gotówki czy karty w portfelu. Nie dziwi więc fakt, że Xiaomi w końcu zdecydowało się wprowadzić na nasz rynek model popularnej opaski Mi Band z NFC obsługującej płatności zbliżeniowe. Co prawda na ten moment nie jest idealnie - opaską zapłacą wyłącznie posiadacze karty Mastercard wydanej przez wąskie grono banków i finetechów. Firma stara się nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami finansowymi, by umożliwić ich klientom wygodne płatności. Od dziś z tego rozwiązania skorzystają posiadacze rachunków w mBanku.

Xiaomi Mi Band 6 z płatnościami zbliżeniowymi w mBanku!

Klienci mBanku posiadający karty Mastercard już od dziś mogą korzystać z opasek Xiaomi Mi Band 6 w wersji z NFC jako karty płatniczej. By zacząć płacić opaską, wystarczy pobrać aplikację „Mi Fit” na telefon z systemem Android lub iOS i wybrać usługę Xiaomi Pay. Płatności dostępne są dla kart debetowych i kredytowych Mastercard. Z usługą Xiaomi Pay można płacić we wszystkich sklepach i punktach usługowo-handlowych w Polsce i na świecie mających terminale NFC. Można też wypłacić pieniądze z bankomatu.

Wkrótce do tej listy banków pozwalających na podpięcie kart Mastercard do opaski Xiaomi Mi Band 6 NFC dołączyć mają m.in. Getin Bank, BNP Paribas oraz SGB-Bank (sieć banków spółdzielczych).

