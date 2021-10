Płatności NFC tylko z kartą Mastercard

Płatności zbliżeniowe to dzisiaj w Polsce standard, wszyscy nauczyli się to robić przy pomocy kart płatniczych i coraz częściej widać, że ludzie płacą również telefonem czy zegarkiem. Rewolucja dzieje się na naszych oczach i każdy chciałby z niej skorzystać. O ile w przypadku smartfonów nie jest to dużym problemem, bo do działania Google Pay wystarczy urządzenie z Androidem i modułem NFC (nie wspominając nawet o Apple Pay) to z elektroniką ubieralną jest już nieco gorzej. Samsung Pay się u nas nie przyjął, dopiero ostatnio gdy koreański gigant przeszedł na system Google w swoich zegarkach, pozwoli na dokonywanie płatności. Taki zegarek nie należy jednak do tanich, w Polsce rekordy popularności bije natomiast Mi Band od Xiaomi i teraz wreszcie również ta opaska pozwoli na płacenie w sklepach.

Nie mamy tu jednak systemu od Google, więc realizacja płatności wykonywana jest w inny sposób. Xiaomi współpracuje w tym przypadku z Mastercardem, który przygotował specjalny moduł umożliwiający tokenizację wirtualnej karty płatniczej. Taki token jest wgrywany na opaskę Mi Band 6 z NFC i można przy jej pomocy płacić zbliżeniowo na praktycznie wszystkich terminalach. Niestety aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba mieć dostęp do specjalnej karty, a ta nie jest wydawana przez każdy bank. W tej chwili Mi Band 6 z NFC współpracuje z kartami wydanymi przez Bank Pocztowy oraz fintechy ZEN.com i Curve. Wkrótce do tej listy dołączą popularniejsze w Polsce banki takie jak mBank, Getin Bank, BNP Paribas oraz SGB-Bank (sieć banków spółdzielczych).

Jak płacić zbliżeniowo opaską Mi Band 6 NFC?

Niestety dla obecnych posiadaczy Mi Band 6, ich opaski nie zyskają zdolności płacenia zbliżeniowego. Aby skorzystać z tego rozwiązania konieczny jest zakup modelu z modułem NFC. Taka wersja opaski zadebiutowała w Polsce wczoraj i obecnie przez kilka dni dostępna jest w cenie 199 PLN (do wyczerpania zapasów, standardowa cena to 249 PLN). Jeśli już ją będziecie posiadali to cała konfiguracja nie jest przesadnie skomplikowana. Wystarczy w aplikacji Mi Fit wybrać usługę Xiaomi Pay, wprowadzić dane wybranej karty Mastercard, autoryzować całą operację kodem SMS z banku, a następnie odpowiedni token zostanie wgrany na urządzenie, którym od tej pory będzie można płacić podobnie jak zegarkiem lub telefonem. Użytkownik Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC przed pierwszą płatnością danego dnia musi wybrać kartę zapisaną na opasce i podać ustawiony w aplikacji kod PIN. Tak „odblokowana” opaska pozwala na łatwe i szybkie płatności prze kolejne 24 godziny albo do czasu aż zdejmiemy opaskę z ręki.

Po 24 godzinach czynność należy powtórzyć, aby ponownie "uwierzytelnić" opaskę do płatności. Aby dokonać transakcji, wystarczy zbliżyć nadgarstek z urządzeniem do terminala POS. Przed przypadkowym dokonaniem płatności chroni funkcja świadomej autentykacji – decydując się na płatność, użytkownik musi przesunąć palcem ekran opaski z jednej strony na drugą. Wtedy urządzenie zostaje „aktywowane”, a dokonanie transakcji staje się możliwe. I to wszystko. Mając na ręce opaskę nie musicie już ze sobą zabierać telefonu, jeśli np. po treningu chcecie sobie kupić wodę w osiedlowym sklepie.

Teraz będzie mi już w tej opasce brakować tylko modułu GPS. Poza tym ma wszystko co powinien mieć inteligentny zegarek/opaska, czyli monitorowanie zdrowia, powiadomienia z telefonu, zapisy treningów, monitorowanie snu, a teraz również płatności. W dodatku bez problemu wytrzymuje na baterii 5 dni, więc nie ma konieczności codziennego ładowania. W swoim przedziale cenowym trudno będzie dla Mi Banda 6 NFC znaleźć konkurencję. Co ciekawe Xiaomi zapowiada też, że jest to pierwszy z wielu produktów, które będą umożliwiały płatności zbliżeniowe w przyszłości.