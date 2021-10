Mi Band 6: funkcje opaski, które koniecznie trzeba znać

Opaska Xiaomi Mi Band 6 na dobre zadomowiła się w Polsce, również w wersji z modułem NFC pozwalającym chociażby na płatności w niektórych bankach oraz instytucjach fintechowych. To jednak przede wszystkim opaska fitness, która - jak na tak "malutki sprzęt" - jest naszpikowana ciekawymi funkcjami. Dziś pokażemy Wam, co można zrobić z opaską Mi Band 6!

Mi Band 6 to funkcje, których potrzebuje każda osoba chcąca monitorować swoją aktywność oraz w prosty sposób sprawdzić stan swojego zdrowia. Warto wiedzieć, że Mi Band 6 dysponuje czujnikiem natlenowania krwi, a także - w formie funkcji eksperymentalnej - jest w stanie badać jakość snu włącznie z oddychaniem w jego trakcie. Ta ostatnia możliwość pozwala na sprawdzenie, czy jesteśmy zagrożeni na przykład bezdechem sennym. Trzeba pamiętać jednak o tym, że zarówno wskazania saturacji krwi (jej natlenowania / SpO2 - zamiennie w tekście), jak i jakości snu oraz oddychania w jego trakcie nie powinny być podstawą do postawienia jakiejkolwiek diagnozy. Mogą jedynie zwrócić naszą uwagę na to, że być może dzieje się coś niepokojącego. I to wszystko.

Xiaomi Mi Band 6 - funkcje, które trzeba znać

Xiaomi Mi Band 6 zawiera w sobie szereg funkcji, które po dłuższym obcowaniu z opaską są w pełni zrozumiałe, a odnalezienie ich nie stanowi problemu. Jednak pierwszy kontakt z urządzeniem, jego nie zawsze przemyślanym interfejsem może powodować, że poczujemy się w gąszczu możliwości zwyczajnie zagubieni. Abyście mogli tego uniknąć lub rozwiać swoje wątpliwości na temat Mi Band 6, stworzyliśmy ten materiał. Opieramy go na opasce w wersji bez NFC: o płaceniu za pomocą tego wearable pisaliśmy tutaj.

Mi Band 6: najważniejsze ustawienia w opasce

Aby przejść do Ustawień, należy przesunąć na tarczy zegarka palcem od dołu do góry. Tam, w zależności od układu elementów menu (co można zmienić), na którejś pozycji znajdziemy przycisk "Ustawienia", który przenosi nas do najważniejszych przełączników wewnątrz opaski Mi Band 6. A zatem klikamy i przechodzimy dalej.

Największy problem nowych użytkowników Mi Band 6: czas aktywnego ekranu

Ekran opaski Mi Band 6 domyślnie aktywuje się po podniesieniu nadgarstka. Można to zrobić manualnie (w zależności od ustawienia) również poprzez dotknięcie palcem ekranu lub pociągnięcie od lewej do prawej. Jednak wielu użytkowników narzeka, że domyślny czas aktywnego ekranu jest bardzo krótki - po kilku sekundach wyłącza się i tym samym przeszkadza w jej obsłudze. Aby to zmienić, w Ustawieniach należy przejść do przełącznika "Auto. wyłączanie ekranu" i z wartości "Domyślnie" zmienić na tyle, ile potrzebujemy. Ja u siebie ustawiłem 10 sekund, jednak trzeba mieć na uwadze to, że wyższe wartości oznaczają szybsze drenowanie baterii.

Sposób manualnego budzenia ekranu w Mi Band 6

Użytkownik może wybrać, w jaki sposób będzie odbywała się aktywacja ekranu manualnie, z pominięciem podniesienia nadgarstka. Czasami jest tak, że potrzebujemy wybudzić zegarek samodzielnie - w Ustawieniach należy przejść do przełącznika "Budzenie ekranu". Tam będziecie mieli do wyboru "Dotknij ekranu" - to akurat standardowy sposób, znany ze smartfonu. Można też wybrać "Przeciągnij palcem po ekranie". Nie można wybrać obydwu opcji.

Oszczędź baterię w Mi Band 6 - ustawianie czasu wybudzania ekranu podczas powiadamiania

Opaska Mi Band 6 jest w stanie prezentować powiadomienia z aplikacji w telefonach z systemami iOS i Android. Możecie bez problemu podglądać to, co akurat pojawiło się na Twitterze, co napisano do Was w Messengerze. Jednak wybudzanie się ekranu przez cały dzień (włącznie z nocą) może powodować, że zwyczajnie szybciej wyczerpiecie baterię. Aby odrobinę zminimalizować zużycie, warto przenieść się do "Ekran wł. podczas powiadamiania". Tam można ustawić przedział czasowy, w którym ta funkcja będzie działać. "Cały dzień" powoduje zdezaktywowanie harmonogramu, a "Wył." natomiast sprawi, że powiadomienia nie będą wybudzać ekranu w ogóle.

Szybka zmiana tarczy zegarka - kiedy lubisz często personalizować opaskę

W Sklepie dostępnym w aplikacji Mi Fit, z którą parujemy Mi Band 6 możliwe jest instalowanie dodatkowych tarcz zegarka. Jeżeli lubicie często je zmieniać, warto mieć włączoną funkcję "Naciśnij i przytrzymaj tarczę zegarka". W prezentowanym wyżej ekranie warto ustawić przełącznik w pozycji "włączone", aby móc... po prostu przytrzymać i szybciutko zmienić tarczę na inną, zsynchronizowaną z opaską. Niektóre można konfigurować, zmieniając prezentowane wartości (tętno, kroki, kalorie, itp.), również za pomocą wspomnianego gestu.

Czy wiesz, że Mi Band 6 ma... latarkę?

Pozostawiamy już ekran Ustawień. Opaska Mi Band 6 ma całkiem jasny i szczegółowy (co do kolorów jestem nastawiony sceptycznie) ekran OLED. Na najwyższym ustawieniu jasności ekranu, włączenie latarki co prawda nie spowoduje, że z nocy zrobimy dzień, jednak w awaryjnej sytuacji, gdy nie mamy absolutnie niczego przy sobie - taka latarka też może się przydać. Niemniej i tak lepiej użyć telefonu. W zależności od tego, jak macie poustawiane konfigurowalne menu - znajdziecie ją albo wśród opcji głównego menu, albo w obszarze "Więcej".

Zrób zdjęcie za pomocą... opaski?!

Twoja opaska Mi Band 6 może działać jako spust migawki dla aparatu. Dajmy na to, ustawiacie takowy na statywie i chcecie sobie zrobić zdjęcie na tle jakiegoś pięknego miejsca. Lub po prostu potrzebujecie wyzwolić migawkę zdalnie - możecie to zrobić za pomocą odpowiedniej funkcji w smartbandzie.

Zgubiłeś telefon? Nie szkodzi - możesz go szybko znaleźć

Opcja "Znajdź urządzenie" w Waszej opasce pozwoli znaleźć zgubiony gdzieś w domu telefon. Jeżeli tylko opaska jest sparowana ze smartfonem, będziecie w stanie uruchomić donośny alarm, który ułatwi Wam poszukiwania. Opcja niezwykle przydatna, szczególnie dla zapominalskich.

Poziom stresu w opasce - raczej ciekawostka, ale...

Nie jestem superspokojnym człowiekiem i niestety mam "słabe nerwy". Co ciekawe, opaska nieźle wykrywała momenty, w których byłem nieco bardziej zestresowany, podając przedziały godzinowe (w aplikacji) obejmującym na przykład kilka minut. Nie jestem jednak w stu procentach przekonany do wskazań tej funkcji - podobnie jak i do pomiarów snu, oddechu w trakcie snu. Co do SpO2, obserwując testy innych dziennikarzy technologicznych - jestem zaskoczony tym, że Mi Band jest w tak niewielkim stopniu niedokładny. Jak podaje sam producent, wpływ na to mogą mieć: włosy na rękach, złe ułożenie opaski, światło, zawilgocenie skóry.

Sterowanie muzyką

Domyślnie, sterowanie muzyką znajduje się na ekranie "po lewej stronie" (należy przeciągnąć od lewej do prawej na tarczy zegarka) - kiedy tylko uruchomiony jest jakiś utwór w aplikacji multimedialnej, można go wyłączyć, przełączyć na następny oraz przejść wstecz. Działa to również w przypadku YouTube - mogę dzięki wtedy wyłączać podcast przesyłany na głośnik Bluetooth z telefonu, gdy już nie chcę go słuchać. Bez podnoszenia telefonu.

Ustawienia w aplikacji Mi Fit - tutaj możesz zmienić działanie wielu istotnych funkcji

Aplikacja Mi Fit to właściwie centrum sterowania opaską Mi Band 6. To tutaj możemy podejrzeć status naszej aktywności, ocenić jakość naszego snu, sprawdzić postępy treningowe oraz stan samej opaski - przede wszystkim poziom jej naładowania. Wbudowany w program Sklep (wraz z Menedżerem umożliwiającym ustawianie konkretnych tarcz zapisanych lokalnie, na opasce) pozwala przeglądać mimo wszystko niewielki wybór motywów, uszeregowanych według stylu lub obecności postaci z popularnych (raczej w Chinach) postaci animowanych. Ja wybrałem jedną z tych bardziej standardowych, nie jestem estetą.

W menu "Wibracje" możemy określić sposób wibrowania opaski w zależności od zaistnienia konkretnych zdarzeń. Możemy wybrać preinstalowane schematy lub stworzyć własny. Dobrze wybrane sposoby wibrowania mogą być ciekawym pomysłem na odróżnienie powiadomień z konkretnych aplikacji bez podnoszenia opaski. W Monitorowaniu Zdrowia natomiast możemy ustawić między innymi całodniowe monitorowanie tętna z uwzględnieniem częstotliwości. Jeżeli macie za sobą chorobę związaną z układem krążenia, warto wybrać częstsze sprawdzanie tego parametru. Trzeba jednak liczyć się z szybszym drenażem baterii. Warto również wskazać na fakt, że możemy ustawić alerty o tętnie oraz jego uważniejsze monitorowanie w momencie, gdy opaska wykryje aktywność - na przykład spacer lub bieg.

Opaska obsługuje również tzw. "wspomagane monitorowanie snu" - to przede wszystkim częstszy pomiar tętna, gdy użytkownik opaski zapada w sen, a opaska to wykryje. Monitorowanie jakości oddechu to natomiast sprawdzanie zmian w SpO2 w trakcie snu - opaska na tej podstawie przyzna użytkownikowi odpowiednią ilość punktów. Ja po pierwszym pomiarze (byłem świeżo po anginie) uzyskałem wynik, który kwalifikował mnie do umówienia się z lekarzem. Dzień później już uzyskałem bardzo wysoki wynik. Nie polecam szczególnie przykładać uwagę akurat do tego aspektu działania opaski. Opaska potrafi także non stop monitorować stres - można ustawić jego ciągłe sprawdzanie.

W Ustawieniach wyświetlania można natomiast zmienić ułożenie głównego menu w opasce oraz wybrać, jakie elementy znajdą się w obszarze "Więcej". To jedna z ciekawszych metod na personalizację opaski - w taki sposób, aby pożądane funkcje znajdowały się "pod ręką", bez przekopywania się przez gąszcz przycisków.

Ustawienia skrótu to natomiast elementy znajdujące się na prawo i lewo od tarczy zegarka. Jak widzicie, u siebie wybrałem Muzykę (na lewo od tarczy) oraz SpO2, Pogodę, Powiadomienia, Oddychanie oraz zdalny przycisk migawki (na prawo od tarczy). Możecie dodać również inne rzeczy, jak na przykład całościowy status, punkty PAI. W dalszych ustawieniach można zmienić działanie funkcji aktywowania ekranu po podniesieniu nadgarstka - zmodyfikować czułość (czulszy wychwyt oznacza szybszy drenaż baterii) oraz określić, w jakim czasie ta funkcja będzie aktywna. Co więcej, na opasce można ustawić hasło, które nie pozwoli osobie niepowołanej na dostęp do naszych informacji. Najpierw należy je skonfigurować, można je też ewentualnie wyłączyć. Jest to jednak przydatne zabezpieczenie, które aktywuje się po odpięciu opaski z nadgarstka. Mi Band 6 obsługuje także tryb nocny, który zmniejsza jasność ekranu według harmonogramu ustalonego przez użytkownika.

Możemy ponadto określić lokalizację opaski (jeżeli ktoś lubi nosić opaskę na prawym nadgarstku - nie ma przeszkód). Ponadto, można zmieniać ustawienia konkretnych aplikacji w opasce (przypomnienia, godziny alarmów, lokalizację wyświetlania pogody oraz jednostki, a także miasta dla zegara światowego). Jeżeli zgubicie opaskę, z Mi Fit można ją znaleźć (niestety, tylko "po wibracjach"). Widoczność określa to, czy opaska będzie wykrywana przez inne sprzęty Bluetooth w pobliżu. Udostępnianie tętna podczas aktywności to opcja dla osób, które korzystają z innych programów treningowych, a ograniczenia parowania określają, czy możliwe będzie podłączenie opaski do innych urządzeń - jeżeli jest taka potrzeba.

A Ty? Z jakich funkcji korzystasz w opasce Mi Band 6?

Pochwal się w komentarzu, jaką funkcję lubisz najbardziej. Mi Band 6 to w Polsce bardzo popularny sprzęt dla osób, którym zależy na monitorowaniu swojej aktywności fizycznej oraz zdrowia. Opowiedzcie nam koniecznie, z czego najczęściej korzystacie w kontekście tego sprzętu. Trzymajcie się cieplutko!