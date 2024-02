Nowa marka “inteligentnych samochodów” od MG. Poznajcie IM!

MG przedstawiło… nową markę samochodów. To Intelligent Mobility (IM), która została zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Genewie.

MG od niedawna jest w Polsce

W grudniu zeszłego roku informowaliśmy, że MG oficjalnie wchodzi do Polski. Chińsko-brytyjska marka oferuje całkiem atrakcyjne cenowo samochody, a na start wprowadziło MG4 (od 165 900 PLN), MG HS (od 103 800 PLN) i MG ZS (od 79 800 PLN). Do tego MG kusiło „trzema siódemkami” — wszystkie modele MG dostępne w Polsce zostały objęte pakietem gwarancyjnym 3x7 (7-Triple Care Warranty), w tym 7-letnią standardową gwarancją producenta (lub do 150 000 kilometrów) oraz 7-letnią ochroną przed perforacją karoserii z powodu korozji. Dodatkowo, w przypadku samochodów elektrycznych, zakres gwarancji obejmie elektryczny układ napędowy HV na 7 lat / 150 000 km oraz zestaw zasilający (akumulator HV) na 7 lat / 150 000 km.

Poza wydłużoną gwarancją pakiet gwarancyjny 3 × 7 zawiera również 7 lat programu Assistance, przy czym 1. rok jest wliczony w cenę, a przedłużenie usługi następuje dla klientów, którzy posiadają pełną historię serwisową u dealera MG od 2. do 7. roku oraz 7 lat darmowych przeglądów rozumianych jako coroczna bezpłatna kontrola 7 głównych układów pojazdu. Dodatkowo dowiedzieliśmy się wtedy, że do 2025 roku portfolio marki w Europie, w tym w Polsce zostanie wzbogacone o dziesięć nowych modeli od segmentu B po samochód sportowy, Cyberster, całkowicie elektryczny samochód sportowy i jednocześnie pierwszy na świecie dostępny komercyjnie dwuosobowy kabriolet o napędzie elektrycznym (BEV).

Hybrydowy MG3 trafia do Polski

Przedwczoraj donosiliśmy, że dotychczas oferowany jedynie na terenie Wielkiej Brytanii, MG3 będzie teraz dostępny również dla klientów w całej Europie. W momencie premiery na rynku pojawią się trzy warianty, wszystkie wyposażone w nowy, hybrydowy układ napędowy — Hybrid+. Zastosowano w nim baterię o pojemności 1,83 kWh oraz mocny silnik elektryczny, który rozwija nawet 100 kW (136 KM) co w połączeniu z motorem benzynowym o mocy 75 kW (102 KM) będzie stanowiło zupełnie nowy standard w segmencie B. Jak pisał Kamil Pieczonka, sumaryczna moc tego układu to aż 143 kW (195 KM), czyli wartość, której nie powstydziłby się nawet mały hot-hatch. Co ciekawe, cały napęd będzie sparowany z automatyczną, zaledwie trzystopniową przekładnią i przekazuje moc na przednią oś. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule Hybrydowy MG3 trafia Europy - duża moc i tylko 3 biegi.

Czas na największą nowość. Oto nowa marka samochodów — IM

Dziś MG poinformowało, że na targach motoryzacyjnych w Genewie, oprócz premierowego debiutu nowego MG3 Hybrid, miało miejsce także wprowadzenie globalne kolejnej marki — IM. IM, co oznacza Intelligent Mobility, to linia pojazdów elektrycznych typu BEV, stworzona przez SAIC Motor, właściciela marki MG, którego celem jest rozszerzenie możliwości oferowanych przez pojazdy elektryczne i dostarczenie ekscytujących przeżyć z jazdy.

Debiutującym modelem jest sedan IM L6, który jest w pełni elektrycznym samochodem premium. Planowany debiut na rynku europejskim przewidziany jest na rok 2025, z marką koncentrującą się na segmentach premium, szczególnie limuzynach i dużych SUV-ach. Pojazdy IM — zgodnie z zapewnieniami producenta — mają wyróżniać się zaawansowaną technologią w zakresie wspomagania i kontroli jazdy, inteligentnymi usługami połączonymi z internetem dla kierowców oraz najnowocześniejszym elektrycznym układem napędowym.

Źródło: MG

IM L6 oferuje imponujące osiągi, osiągając prędkość 100 km/h w mniej niż 3 sekundy, oraz zasięg wynoszący ponad 600 lub 800 kilometrów, w zależności od specyfikacji akumulatora. Przewidywany zasięg sedana IM L6 według systemu WLTP wynosi około 800 km+ dla akumulatora półprzewodnikowego ze stałym elektrolitem i 600 km+ dla akumulatora litowo-jonowego. Na ten moment niestety nie wiemy nic o cenie i dostaliśmy tylko jedno zdjęcie tego samochodu, które możecie zobaczyć wyżej. Dajcie znać, co o tym sądzicie.

Źródło: MG