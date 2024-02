Hybrydowy MG3 trafia Europy - duża moc i tylko 3 biegi

MG3 Hybrid+ wjeżdża do Europy

Dotychczas oferowany jedynie na terenie Wielkiej Brytanii – MG3 będzie teraz dostępny również dla klientów w całej Europie. W momencie premiery na rynku pojawią się trzy warianty, wszystkie wyposażone w nowy, hybrydowy układ napędowy - Hybrid+. Zastosowano w nim baterię o pojemności 1,83 kWh oraz mocny silnik elektryczny, który rozwija nawet 100 kW (136 KM) co w połączeniu z motorem benzynowym o mocy 75 kW (102 KM) będzie stanowiło zupełnie nowy standard w segmencie B. Sumaryczna moc tego układu to aż 143 kW (195 KM), czyli wartość, której nie powstydziłby się nawet mały hot-hatch. Co ciekawe cały napęd będzie sparowany z automatyczną, zaledwie trzystopniową przekładnią i przekazuje moc na przednią oś.

Dzięki układowi napędowemu MG Hybrid+ MG3 ma oferować całkiem niezłą dynamikę. Od 0 do 100 km/h rozpędzi się w osiem sekund, przyspieszenie do prędkości autostradowej – od 80 do 120 km/h – trwa zaledwie pięć sekund. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 170 km/h. Pomimo swojej dynamiki, samochód ma być oszczędny, producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 4,4 l/100 km i emisję CO 2 na poziomie 100 g/km. W dużej mierze jest to zasługa akumulatora o pojemności 1,83 kWh, który umożliwia jazdę na samym prądzie i znacznie poprawia efektywność w ruchu miejskim.

W MG3 są dostępne następujące tryby, z których każdy jest automatycznie wybierany przez system Hybrid+:

EV – jazda na zasilaniu wyłącznie elektrycznym tak długo, jak pozwala na to poziom naładowania akumulatora;

Szeregowy – silnik przechodzi do generatora, który zasila silnik elektryczny do jazdy;

Series and Charge – jazda szeregowa oraz doładowywanie akumulatora przy niskim obciążeniu;

Napęd i ładowanie – silnik napędza koła, jednocześnie ładując akumulator przez generator;

Parallel – zarówno silnik, jak i silnik elektryczny napędzają koła.

Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra pracuje w cyklu Atkinsona i generuje moc 75 kW (102 KM) przy wysokiej sprawności cieplnej na poziomie 41%. W połączeniu z silnikiem elektrycznym o mocy 100 kW (136 KM) system Hybrid+ zapewnia szeroki zakres mocy w całym zakresie obrotów. Dzięki zainstalowanemu silnikowi o większej mocy znaczna część jazdy z dużym obciążeniem ̶ na przykład przyspieszanie ̶ może się odbywać na mocy elektrycznej, a silnik benzynowy płynnie wspiera lub przejmuje proces przy wyższych prędkościach.

Wracając jednak do samego samochodu, podobnie jak elektryczny MG4, MG3 to całkiem ciekawy projekt z dynamicznymi liniami nadwozia, który z pewnością może się podobać. Jak na segment B jest też całkiem spory, ma 411 cm długości, 179 cm szerokości oraz rozstaw osi wynoszący aż 257 cm. Waga bez obciążenia to niespełna 1300 kg, a do dyspozycji mamy też przeciętnych rozmiarów bagażnik (293 litrów), który można powiększyć składając oparcia tylnych siedzeń. Bryła nadwozia raczej niczym nie zaskakuje, ani na plus, ani na minus. Dla klientów w Europie dostępnych będzie siedem różnych palet kolorystycznych: Biały York, Niebieski St. Moritz, Czerwony Flaming , Żółty Morning, Czarny Pearl Black, Srebrny Blade oraz Szary Hampstead. MG3 może nie będzie się wyróżniał na ulicy, ale za to powinien być całkiem konkurencyjnie wyceniony.

MG3 Hybrid+ wnętrze i wyposażenie

Samochód dostępny będzie w trzech wersjach wyposażenia. W każdej obecne będą dwa wyświetlacze na desce rozdzielczej. Przed kierowcą znajdzie się ekran o przekątnej 7 cali, a w centralnym miejscu dodatkowy ekran systemu inforozrywki o przekątnej 10,25 cala. Grafika i responsywność zostały ulepszone przez inżynierów MG Motor, a wiele elementów nadal będzie można obsługiwać przy pomocy fizycznych przycisków. W standardzie znajdziemy między innymi nawigację satelitarną oraz wsparcie dla Apple CarPlay/Android Auto. Inne istotne elementy wyposażenia obejmują klimatyzację, system audio z połączeniem Bluetooth, cztery porty USB oraz czujniki parkowania i kamerę cofania.

W wyższych wersjach wyposażenia dodano tapicerkę z imitacji skóry, bezkluczykowy dostęp do samochodu, podgrzewane przednie fotele i kierownicę oraz kamerę 360 stopni. MG3 korzysta również z najnowszych systemów bezpieczeństwa, które są już obowiązkowym wyposażeniem na terenie Unii Europejskiej. Natomiast technologia MG Pilot obejmuje asystenta utrzymania pasa ruchu z ostrzeżeniem o opuszczeniu pasa, adaptacyjny tempomat, ostrzeżenie o zbliżającym się zderzeniu oraz korkach na drodze. Niestety MG Polska nie podało jeszcze cen tego samochodu, ale patrząc na ofertę w Wielkiej Brytanii, MG3 w bazowej odmianie nie powinien przekroczyć ceny 80 tys. złotych.