MG HS 2024/2025 to już druga generacja tego samochodu. Poznamy ją po bardziej smukłych lampach przednich oraz pasie świetlnym łączącym tylne reflektory. Pierwszy HS stał się bardzo popularny, nie tylko w Polsce, niebawem dowiemy się czy druga generacja to powtórzy. Chiński producent (MG należy do koncernu SAIC Motor) mocno rozwija gamę swoich samochodów, a także poszerza paletę jednostek napędowych. Do nowego MG HS dołącza interesujący napęd hybrydowy Plug-In z akumulatorem o pojemności 21,4 kWh, który ma zapewnić 103 km zasięgu w trybie wyłącznie elektrycznym. To sporo. Spójrzmy najpierw do wnętrza HS-a.

MG HS – pozycjonowanie i przestronność wnętrza

Nowy MG HS to, podobnie jak poprzednik, SUV średniej wielkości. Długość auta wynosi ~466 cm z rozstawem osi ~276,5 cm. Jest to więc nieco większe auto niż np. Hyundai Tucson czy Toyota RAV4, choć oczywiście zewnętrzne wymiary nie oznaczają z automatu konkretnych parametrów wnętrza.





No właśnie, we wnętrzu nowego MG HS raczej nie będziemy narzekać na ilość miejsca. Mam 1,84 m wzrostu i z przodu – z fotelem maksymalnie obniżonym – nad głową miałem około 9-10 cm, podobnie zresztą z tyłu. Siadając „sam za sobą”, przed kolanami miałem 13-14 cm, co jest świetnym wynikiem w tym segmencie!









Fotel kierowcy ma dosyć szerokie możliwości regulacji włącznie z 2-kierunkowym wyparciem lędźwiowym (ten dla pasażera nie ma ostatniej opcji), aczkolwiek nie da się zmienić kąta oparcia przedniej części siedziska. Na szczęście, sam jego kąt jest na tyle dobry, że także mi siedziało się dobrze z dobrym podparciem pod udami. Dobre podparcie pod udami jest też na tylnej kanapie, co także jest plusem. Nie brakuje też miejsca na stopy w tylnym rzędzie. Uwagę zwraca brak tunelu centralnego z tyłu.









Pasażerowie siedzący z tyłu mają oświetlenie wnętrza (lampi po bokach), jak i własne nawiewy klimatyzacji (bez trzeciej strefy).

Dźwięk zamknięcia drzwi MG HS 2025 jest w porządku, może nie premium, ale też nie słychać blaszanego rezonansu.

Zatrzymać należy się przy jakości wykończenia wnętrza nowego MG HS. Wersja Excite ma materiałowe obicia foteli (całkiem w porządku jakości), bez regulacji wyparcia lędźwiowego fotela kierowcy. Widoczna na zdjęciach skóra jest wyposażeniem wersji Exclusive. Jest zaskakująco przyjemna w dotyku, choć to eko-skóra. Kierownica także jest nią obszyta, również i tutaj jakość jest sensowna, choć czuć trochę szorstkość w górnej części wieńca.









MG HS w wersji Excite

Na drzwiach jest miękko pod łokciami, a skóra jest jeszcze na rączce drzwi, ale już bez pianki pod spodem. Na lewo od łokcia jest już twardo, aczkolwiek tworzywo tam zastosowane jest dosyć przyjemne w dotyku. Na podszybiu materiał nieco się ugina. Poniżej łokcia wszystko jest już twarde, a kieszenie nie mają wyścielenia. Jakość wykończenia drzwi tylnych w MG HS 2024/2025 nie różni się od przednich.





Pochwalić należy za to, że także tunel środkowy został obity skórą z pewną ilością pianki pod spodem. To sporo zmienia w kwestii komfortu naszych kolan.

Nowy system inforozrywki

Nowy MG HS ma dwa ekrany zatopione w jednej tafli szkła – tak jak ma to miejsce w obecnie oferowanych autach BMW. Odświeżono system inforozrywki – wygląda on teraz bardziej estetycznie i lepiej pasuje do większego wyświetlacza. Sam układ i zestaw funkcji jest podobny jak w poprzedniku.









Na wyświetlaczu kierowcy można aktywować widok mapy.











Napęd MG HS: silnik benzynowy 1.5Turbo 170 KM lub hybryda Plug-In o mocy 339 KM

Podstawową jednostką napędową dla nowego MG HS jest silnik 1.5T o mocy 170 KM parowany z 6-stopniowym manualem lub 7-biegową skrzynią automatyczną. Producent deklaruje, że przyspieszenie 0-100 km/h ma wynosić 9,4 lub 9,6 s, a zużycie paliwa w cyklu WLTP to 7,4 lub 7,6 l/100 km, odpowiednio dla skrzyni ręcznej i automatycznej.





Znacznie ciekawszym z naszej perspektywy jest MG HS PHEV czyli z napędem hybrydowym typu Plug-In. W układzie także znajduje się silnik spalinowy 1.5 l Turbo (o niższej mocy: 105 kW, 143 KM), który połączony jest z dwoma jednostkami elektrycznymi. Pierwsza, odpowiada za napędzanie, ma moc 135 kW (183 KM), a druga pełni rolę generatora prądu: 110 kW (150 KM). W połączeniu z akumulatorem o pojemności 21,4 kWh (najpewniej mowa o brutto), zapewnić to ma sprint 0-100 km/h w 6,9 s – łączna moc układu wynosi 249 kW (339 KM), choć trzeba pamiętać, że auto ma napęd wyłącznie na koła przednie – stąd czas przyspieszenia nie jest tak imponujący.





A „spalanie”? Jak to w przypadku hybryd Plug-In jest to temat skomplikowany (polecam materiał porównujący Audi Q5 PHEV kontra SQ5 TDI). Producent deklaruje, że MG HS Plug-In Hybrid ma przejechać w trybie elektrycznym 103 km, zaś zużycie paliwa WLTP wynosi 0,54 l/100 km, co jest oczywiście typowe dla aut PHEV. To dobre wyniki, choć Toyota RAV4 PHEV także to potrafi. Zasięg całkowity (na jednym zbiorniku paliwa – 55 l – oraz jednym ładowaniu) ma wynosić 1000 km. Imponujące, choć także osiągalne w przypadku RAV4 Plug-In Hybrid. Na weryfikację tych zapewnień przyjdzie nam poczekać minimum miesiąc. Właśnie w październiku MG HS PHEV ma wjechać na nasze drogi. Wspomnę jeszcze, że ładowarka pokładowa prądu przemiennego ma moc 7 kW. Nie ma opcji ładowania prądem stałym (DC) – nie jest to jednak niezbędne w przypadku hybryd Plug-In moim zdaniem.





Niestety nie mamy zbyt wielu informacji na temat konstrukcji samego układu napędowego, a także sposobu jego działania. Wiemy, że jest skrzynia biegów, która ma… 2 przełożenia. Ze schematu wynika też, że akumulator jest pod podłogą – potwierdzenie tego jest w danych technicznych: prześwit MG HS PHEV wynosi 147 mm, gdzie wersja spalinowa ma 182 mm. Pytanie, jak przełoży się to na ilość miejsca na stopy w tylnej części kabiny.





Cena

Polskie ceny nowego MG HS od razu wystartowały z promocją:

MG HS 1.5T 6MT 170 KM Excite: 109,9 tys. zł (zamiast 117,9)

MG HS 1.5T 6MT 170 KM Exclusive: 120,9 tys. zł (zamiast 128,9)

MG HS 1.5T 7AT 170 KM Excite: 118,9 tys. zł (zamiast 126,9)

MG HS 1.5T 7AT 170 KM Exclusive: 129,9 tys. zł (zamiast 137,9)

MG HS 1.5T PHEV Excite: 156,5 tys. zł (zamiast 164,5)

MG HS 1.5T PHEV Exclusive: 165,5 tys. zł (zamiast 173,5)

Nie ma wątpliwości: to bardzo niskie ceny, jak na tej wielkości auto z takim wyposażeniem, taką przestronnością wnętrza i jego wykończeniem.