MG Cyberster robi wrażenie

MG Cyberster to w pełni elektryczny roadster, który wyróżnia się świetnymi osiągami oraz nowoczesnym designem, który może się podobać. To także hołd dla niemal 100-letniej tradycji marki MG. Model ten oferuje kierowcom sportowe emocje w nowoczesnej, elektrycznej odsłonie, będąc ciekawą alternatywą dla tradycyjnych supersamochodów. To także odpowiedź na potrzeby klientów, którzy nie mogą doczekać się premiery nowej wersji Tesli Roadster zapowiadanej przynajmniej od kilku lat.

MG Cyberster to pierwszy elektryczny roadster zaprojektowany przez SAIC Design, pracownię należącą do chińskiej grupy SAIC, która jest właścicielem marki MG. Charakteryzuje się podobno świetną dynamiką jazdy i nowoczesną estetyką. Dwuosobowa kabina z miękkim składanym dachem przywołuje emocje znane z klasycznych roadsterów, oferując jednocześnie nowoczesne rozwiązania i komfort na miarę XXI wieku. Elektryczny napęd zapewnia płynne przyspieszenie i wyjątkową kontrolę nad pojazdem dzięki optymalnemu rozkładowi masy (50:50) i niższemu środkowi ciężkości. Muskularna sylwetka i aerodynamiczny design Cyberstera tworzą eleganckie nadwozie o sportowym charakterze. Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów są elektryczne drzwi typu „scissor doors”, które nadają pojazdowi futurystycznego wyglądu.

Bogate wyposażenie standardowe

Wnętrze MG Cyberstera to mieszanka sportowego stylu i nowoczesnej technologii. Trójmodułowy układ ekranów, w tym 10,25-calowy wirtualny wyświetlacz kierowcy i dwa 7-calowe ekrany dotykowe, oferują pełną kontrolę nad pojazdem oraz intuicyjny dostęp do funkcji takich jak Bluetooth, Apple CarPlay i Android Auto. Standardowe wyposażenie obejmuje system AGS (Active Grille System), który automatycznie reguluje przepływ powietrza dla optymalnej wydajności, oraz elektryczny miękki dach, który można złożyć w ciągu niecałych 15 sekund, nawet przy prędkości do 50 km/h. Model został wyposażony w zaawansowane systemy wspomagające kierowcę MG Pilot, na który składają się: aktywny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne oraz inteligentne sterowanie światłami drogowymi. Dodatkowo samochód oferuje asystenta prędkości, asystenta jazdy w korkach i system ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu. Cyberster zapewnia także monitorowanie martwego pola oraz ostrzeganie o ruchu poprzecznym i potencjalnych kolizjach tylnych. Kamera 360° z widokiem nadwozia ułatwia parkowanie, a funkcja One Pedal Drive poprawia komfort i dynamikę jazdy.

Cyberster dostępny będzie w dwóch wersjach napędowych – z napędem na tylne koła oraz na cztery koła, oferując moc odpowiednio 340 KM i 510 KM. Dzięki precyzyjnemu układowi zawieszenia roadster ma oferować świetną kontrolę w zakrętach przy zachowaniu komfortu podróży, czyniąc go idealnym wyborem dla prawdziwych entuzjastów jazdy. Cena MG Cyberster również przyciąga uwagę. Wersja z napędem na tylne koła, wyposażona w baterię o pojemności 77 kWh i moc 250 kW (340 KM), będzie dostępna od 277 900 PLN. Natomiast wariant z napędem na cztery koła, również z baterią 77 kWh, ale o zwiększonej mocy do 375 kW (510 KM), będzie oferowany w cenie od 299 900 PLN. W tej drugiej wersji sprint do 100 km/h ma trwać zaledwie 3,2 sekundy. Zamówienia można już składać w polskich salonach marki MG.