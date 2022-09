Czy metaverse jest już w ogólnej świadomości ludzi?

O metaverse można powiedzieć wiele. Dla jednych to naprawdę ambitny projekt z ogromnym potencjałem i nieodłączny element przyszłości, a dla innych zwykła ciekawostka, nacechowana zdecydowanie negatywnie - czemu wcale nie pomagają bezpośrednie połączenia z blockchainem w postaci kryptowalut czy tokenów NFT.

Żeby Zuckerberg spełnił swoje ambicje i pokrył obietnice złożone inwestorom, metaverse musi wejść w ogólną świadomość ludzi. Czy tak już jest, przynajmniej w Polsce? Odpowiedź znalazła się w raporcie 24/7Communication oraz OpinionWay Polska - i mam wrażenie, że CEO Mety nie byłby z tych wyników dumny…

Źródło: Depositphotos

Wiedza Polaków o metaverse nie zasługuje na medal

W teorii wydawałoby się, że tematem metaverse żyje mnóstwo osób i rozmawiają o nim wszyscy. Kiedy przychodzi co do czego, okazuje się jednak, że nie wszyscy mają dostateczną wiedzę na temat wirtualnego świata. Jedynie niecała 1/4 Polaków zna to pojęcie (średnio co piąty Polak), a przeważająca część z nich (64%) kojarzy je tylko z nazwy. No, nie są to wyniki, które zadowoliłyby Zuckerberga.

Osoby, które są w stanie zdefiniować czym jest metaverse, zazwyczaj mają na myśli wirtualną rzeczywistość i wskazują na związek z Facebookiem, możliwość interakcji z innymi oraz wykorzystanie technologii VR. Co jednak ciekawe - nieznajomość tego terminu nie oznacza niechęci czy złego nastawienia. Po przedstawieniu całego konceptu, 50% Polaków jest chętnych na zapoznanie się z tą technologią (16% jest absolutnie zdecydowana, a 34% mówi, że raczej tak).

Źródło: 24/7Communication

Jakie Polacy mają oczekiwania względem metaverse?

Jak możemy przeczytać w raporcie: konsumpcja wirtualnej rzeczywistości to przede wszystkim zakupy online (91%) oraz serwisy społecznościowe (88%). Niemal 30% ankietowanych przyznało, że chociaż raz uczestniczyło w wirtualnym wydarzeniu, blisko co piąta osoba korzystała z rozwiązań VR, a 16% tworzyło lub projektowało treści w wirtualnej rzeczywistości - osobiście uważam to za naprawdę niezły wynik.

72% Polaków uznaje metaverse za miejsce miejsce, które daje szansę na ucieczkę do innej, przyjemniejszej rzeczywistości. 65% ankietowanych chciałoby wykorzystać tę możliwość do spędzania większej ilości czasu z bliskimi – co jednak istotne, aż 63% wykazało zainteresowanie spotkaniami i rozmowami z osobami, które już nie żyją i nie można się z nimi zobaczyć w prawdziwym świecie. Podobny odsetek byłby zainteresowany zakupami online (63%). Badani najczęściej wskazywali możliwość relaksu (45%) oraz kształcenia się (42%) jako cechy, które powinno posiadać idealne metawersum. Na kolejnych pozycjach znalazło się podróżowanie (35%), a także zarabianie pieniędzy (35%).

Źródło: 24/7Communication

Jakie obawy mają Polacy względem metaverse?

Jak każdy podobny projekt, poza ekscytacją budzi również mnóstwo wątpliwości. Raport pokazuje, że w ciągu roku, od 30 kwietnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, w internecie pojawiły się 24 teorie spiskowe, zakładające celowe zniewolenie społeczeństwa przez wirtualną rzeczywistość. W większości z nich pojawiły się analogie do Matrixa, lecz najwięcej obaw było związanych z destrukcyjnym wpływem na rzeczywistość oraz mieszaniem się światów – zwłaszcza u dzieci i młodzieży uzależnionej od telefonów, social media czy gier.

18% Polaków boi się, że uzależni się od metaverse. 17% twierdzi, że pojawi się problem nieumiejętności rozdzielenia fikcji od rzeczywistości co może mieć negatywny wpływ na „realne” życie. Tyle samo procent ankietowanych widzi w metaverse sporą okazję dla cyberprzestępców.

Źródło: 24/7Communication

Co ciekawe, Polacy są chętni na wydawanie pieniędzy w metaverse

Z raportu wynika również, że 50% Polaków byłoby w stanie wydawać swoje prawdziwe pieniądze w metawersum, lecz 27% ankietowanych nie chciałoby wydawać w tym świecie nawet złotówki. Średnia kwota, jaka wydawała się im adekwatna dla większości opcji dostępnych w metawersum oscylowała w okolicach 50 PLN miesięcznie. 1 na 5 Polaków byłoby w stanie wydać w metaverse od 100 do 299 PLN miesięcznie, co jest już sporą kwotą.

Źródło: 24/7Communication

24/7Communication oraz OpinionWay Polska informują, że wyniki raportu zostały oparte na badaniu ilościowym przeprowadzonym online, ankieta CAWI wśród 1102 Polaków respondentów w wieku 18 lat i starszych.

Źródło: Informacja prasowa

Stock Image from Depositphotos