Metaverse dla Mety to, oprócz sieci społecznościowej, jeden z najważniejszych segmentów, na którym działa. Mark Zuckerberg od lat stara się nas przekonać do cyfrowego świata, w którym możemy spełniać swoje marzenia i spędzać wolny czas. Jednak nie jest to wcale takie łatwe zadanie. Horizon Worlds stale się rozwija, jednak do ideału daleko. W tym roku firma podzieli się aktualizacjami dotyczącymi postępów, jakie poczyniła, a także rzuci światło na to, co czeka nas w bliższej i dalszej przyszłości. A ma być naprawdę interesująco - pod warunkiem, że Meta zdoła przekonać potencjalnych konsumentów, że Metaverse jest przyszłością rozrywki, na którą firma wydaje miliardy dolarów. Oby się nie okazało, że to pieniądze wyrzucone w błoto.

Nie da się ukryć, że najważniejszym elementem październikowej konferencji będą nowe gogle VR, nad którymi Meta pracuje od dłuższego czasu. Mają one być rewolucyjne - nie tylko dla samej firmy, ale całego rynku. Meta bardzo wierzy w sukces swoich rozwiązań AR/VR - także od strony oprogramowania i środowiska, które będzie się opierało na tej technologii. Gogle mają być naszpikowane nowoczesną technologią i w jeszcze większym stopniu zacierać granice między światem realnym, a tym wirtualnym.

Mark Zuckerberg na swoim oficjalnym profilu na Facebooku w ostatnich godzinach wrzucił swoje zdjęcie z założonymi goglami Wirtualnej Rzeczywistości, których kodowa nazwa to "Project Cambria". Co prawda zdjęcie nie oddaje w pełni ich wyglądu, tak mamy pewność, że zostaną one zaprezentowane w pełnej krasie 11 października. Zuckerberg w ostatnich miesiącach wielokrotnie pokazywał się w tych goglach - w wersji testowej, zapowiadając jednocześnie, że firma pracuje nad prawdziwą rewolucją na rynku. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się w przyszłym miesiącu.