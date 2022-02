Facebook się kurczy. Ma mniej użytkowników, więc Meta spada na giełdzie

Platforma straciła około pół miliona codziennych użytkowników na całym świecie w czwartym kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim. W zestawieniu z liczbą użytkowników to niewiele, ale znamienny jest sam fakt pierwszego w historii spadku.

Wall Street jest zawiedzione

Na lepsze wyniki Meta liczyła też giełda. Średnia dzienna liczba aktywnych użytkowników wyniosła 1,93 mld. Analitycy z Wall Street spodziewali się wyniku na poziomie 1,95 mld. Średnia miesięczna liczba użytkowników również okazała się niższa od szacunków i wyniosła 2,91 mld. Zakładany był wynik na poziomie 2,95 mld.

Meta zanotowała też niższy od oczekiwanych wzrost zysków i przychodów. Firma tłumaczy to m.in. ograniczeniami prywatności wprowadzonymi przez Apple dotyczącymi śledzenia reklam, co ogranicza zdolność Meta do ich sprzedaży.

Rozczarowujące okazały się także prognozy spółki na kolejny kwartał. Meta spodziewa się przychodów między 27 a 29 mld USD. Wall Street zakładało więcej, bo 30,15 mld USD.

Dlatego po ogłoszeniu tych danych akcje Meta spadły o 20 procent.

Skąd brać użytkowników?

Wzrost liczby użytkowników Facebooka był od jakiegoś czasu minimalny. Po pierwsze – nie przyciąga młodych, którzy wybierają Tik Toka. Po drugie – skończyły się też kraje w których można się rozwinąć – aplikacji nie ma tylko w Chinach, gdzie jest oficjalnie zakazana.

Jedynym wyjściem dla Meta jest ucieczka do przodu, czyli rozwój metaverse. Najprościej rzecz ujmując ma to być połączenie Internetu i wirtualnej rzeczywistości. Są to jednak plany długoterminowe.

Tu i teraz, w celu utrzymania swojej pozycji, firma inwestuje w krótkie filmy wideo czyli Reals, które są w zasadzie klonem Tik Toka.

Właśnie Tik Tok jest najgroźniejszym rywalem Facebooka. Mówili o tym jasno David Wehner, szef Meta i Mark Zuckerberg. Obaj zdają sobie sprawę z tego, że konkurencyjna platforma przyciąga zwłaszcza młodszych odbiorców.

TikTok we wrześniu ubiegłego roku miał już miliard użytkowników i jest najczęściej pobieraną aplikacją na świecie w 2021 r.

Finansowo jest OK

Oczywiście ogólna finansowa sytuacja Facebooka wciąż jest doskonała. Pomimo spadku liczby użytkowników gigant mediów społecznościowych zarabia mnóstwo pieniędzy. W zeszłym kwartale 33,67 miliarda dolarów, co stanowi 20-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

A jeśli weźmiemy pod uwagę całą „rodzinę aplikacji” Facebooka, czyli również Instagram i WhatsApp – liczba użytkowników wciąż rośnie. Choć tempo jest już niewielkie, z 2,81 miliarda do 2,82 miliarda aktywnych użytkowników dziennie w ostatnim kwartale w porównaniu z poprzednim.