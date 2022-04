Podsumowanie konferencji o grach Meta. Farmville zabrakło, są tylko przygody w VR na Queście

Meta, czyli właściciel m.in. Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, nie kojarzy się specjalnie z grami wideo. A przynajmniej nie na pierwszą myśl — bo przecież od lat wiadomo, że to oni są właścicielami headsetów VR Oculus. Jednych z najpopularniejszych — spora w tym zasługa stosunku jakości do ceny. To sprzęt dość przystępny, a do tego - w zależności od modelu - potrafiący być urządzeniem stand alone. Nie potrzeba do niego żadnej konsoli, ani mocnego PC, który odpali tamtejsze gry. A skoro jest sprzęt do grania, to muszą być także gry. Meta zorganizowała więc pokaz z zajawkami tytułów, które w niedalekiej przyszłości trafią na ich platformy.

Oto najważniejsze tytuły, które w tym roku trafią do świata VR Oculus

Wirtualna rzeczywistość jest w stanie zaoferować graczom coś, czego nie znajdą w tradycyjnych grach. Ich twórcy otrzymują dodatkowe narzędzia i środki wyrazu i ochoczo z tego korzystają. Warto mieć to na uwadze szukając nowych wrażeń. Tym bardziej, że znajdziemy tam coraz więcej dużych marek. I jedną z nich są Pogromcy Duchów. Ghostbusters VR to tytuł zmierzający na Questa 2. Uganianie się za złośliwymi duchami w wirtualnej rzeczywistości? Brzmi intrygująco, ale niestety — nie padły jeszcze żadne konkrety związane z datą premiery.

Zapowiedź Resident Evil 4 w VR wzbudziła sporo kontrowersji. To niewątpliwie jeden z najważniejszych przedstawicieli gier z gatunku survival horror, obawy z tym jak wypadnie w tej wersji były więc w pełni uzasadnione. Na szczęście — okazały się bezpodstawne. Armature Studio wykonało kawał wspaniałej roboty, a teraz kontynuują temat dodając nowy tryb: The Mercenaries. Taki typowo zręcznościowy, w którym naszym zadaniem jest walka o punkty i przetrwanie jak najdłużej.

Among Us kilka lat temu zrobiło oszałamiającą karierę. Szaleństwo może i już za nami, ale nie oznacza to, że gra zapadła w niepamięć. Tytuł wciąż ma wiernych fanów, a do końca 2022 ma doczekać się także wersji w wirtualnej rzeczywistości. Ta zaś czaruje nowym zwiastunem:

Szaleństwo Beat Saber się nie zatrzymuje — i wkrótce dołączy do niego nowy, oficjalny, zestaw elektronicznych utworów. Electronic Mixtape dostępny będzie na każdej z platform gdzie można cieszyć się grą — i choć nie znamy jeszcze daty premiery, znamy już jego cenę. 1,99$ za piosenkę, lub 12,99$ za całość.

Ale VR to nie tylko dynamiczne gry akcji. Cities: VR to strategiczny symulator budowania miasta, który ma nas zachwycać w zupełnie innym wymiarze. Premiera już 28 kwietnia:

Moss okazało się sporym zaskoczeniem dla właścicieli VR. A każdy sukces należy celebrować sequelem, zatem Moss: Book II już latem trafi na Questa!

BONELAB to gra za którą odpowiada studio Boneworks i ma być tytułem na wyłączność PC VR. Twórcy chcieliby przebić granice "realności" w tym jak korzysta się z broni, walczy i eksploruje tamtejszy świat. Premiera jeszcze w tym roku.

A na osłodę jeszcze trochę przygód z zombie w The Walking Dead: Saints & Sinners:

Źródło