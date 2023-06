Meta prezentuje swoje nowe gogle wirtualnej rzeczywistości uprzedzając tym samym Apple. Co nowego pojawi się w Meta Quest 3, co zaoferuje sprzęt i ile będzie kosztował?

Przygotuj się na oszałamiające wrażenia w VR i przełomową rzeczywistość Meta, która pozwala łączyć elementy wirtualne z otaczającym Cię światem fizycznym. Ogromna biblioteka obejmująca ponad 500 tytułów zapewnia niespotykane dotąd możliwości.

- w taki sposób Meta reklamuje swoje najnowsze gogle VR, które firma niespodziewanie zaprezentowała na wczorajszej konferencji Meta Quest Gaming Showcase. Meta Quest 3 ma być idealnym sprzętem dla osób lubiących rozgrywkę w wirtualnej rzeczywistości, którzy nie chcą wydawać ogromnym pieniędzy na tego typu gadżety. Choć tanio nie będzie, za nowy model będzie trzeba zapłacić mniej niż za pokazane w zeszłym roku Meta Quest Pro kierowane raczej do specjalistów i programistów pracujących nad aplikacjami i grami dla tego typu urządzeń.

Meta Quest 3. Co wiemy o nowych goglach wirtualnej rzeczywistości?

Nowe Meta Quest 3 to przede wszystkim przeprojektowana jednostka główna z ekranem i zupełnie nowe kontrolery, które zaoferują dodatkowe wibracje. 40-procentowe zmniejszenie konstrukcji przełożyć się ma na jeszcze większą wygodę grania i poznawania nowych światów wirtualnej rzeczywistości. A te mają oferować znacznie więcej - wszystko za sprawą lepszego układu Snapdragon dostarczanego przez Qualcomm i oferującego zwiększoną, nawet dwukrotnie, wydajność względem poprzedniego modelu. Nowy model ma być wyposażony w technologię Meta Reality pozwalający na łączenie ze sobą świata VR z tym rzeczywistym - możemy więc mówić o podwójnych możliwościach gogli: VR i AR w ramach tak zwanego MR - Mixed Reality.

Nowością w Meta Quest 3 są też zupełnie nowe, przeprojektowane kontrolery. Touch Plus mają bardziej opływowy i ergonomiczny kształt. Dzięki autorskim rozwiązaniom i postępom w technologii śledzenia, Meta zrezygnowała z zewnętrznych pierścieni śledzących, dzięki czemu kontrolery są bardziej naturalnym przedłużeniem dłoni i zajmują mniej miejsca. W kontrolerach pojawia się również haptyka TruTouch, która po raz pierwszy zadebiutowała w Touch Pro - kontrolerach Meta Quest Pro.

Meta Quest 3. Cena i premiera

Nowe gogle VR Meta Quest 3 zadebiutują na rynku już tej jesieni. Kiedy dokładnie? Firma tego nie zdradza i zaprasza na tegoroczną odsłonę konferencji Meta Connect, na której zdradzi więcej szczegółów związanych z nowym sprzętem. Wiemy natomiast, ile przyjdzie za to urządzenie zapłacić - przynajmniej jeśli chodzi o wersję podstawową, z 128 GB wbudowanej pamięci. Model ten wyceniony został na 569,99 euro (w USA kosztować będzie 499 dolarów). Równocześnie Meta poinformowała o obniżeniu ceny Quest 2 - na ten moment w Stanach Zjednoczonych. Od 4 czerwca za wariant 128 GB trzeba będzie zapłacić 299,99 dolarów, za 256 GB - 349,99 dolarów. Co ciekawe, w przygotowaniu jest również aktualizacja oprogramowania, które odblokuje dodatkowe możliwości procesora napędzającego gogle. Meta mówi o zwiększeniu wydajności na poziomie 26% dla CPU i do 19% dla GPU.

Ta dość zaskakująca premiera zbiega się w czasie z przyszłotygodniową konferencją WWDC - to tam Apple ma pokazać swoje własne gogle AR/VR. Choć plotek w ostatnim czasie przybywa, wciąż nie wiemy do końca z czym będziemy mieć do czynienia. Można jedynie podejrzewać, że nowe urządzenie z logo nadgryzionego jabłka będzie drogie. Dopiero kolejne generacje gogli Apple mają być atrakcyjniejsze cenowo. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już 5 czerwca.