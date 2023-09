Korzystasz z WhatsApp i masz tablet? Czekają Cię dobre zmiany!

Produkty Meta oraz iPady nie są najlepszym połączeniem pod słońcem. Głównie ze względu na to, że firma po prostu o nie nie dba. Dyskusja na temat tego dlaczego wciąż nie mamy Instagrama na iPadzie trwa od lat... i szczerze? Wynika z niej tyle, co nic. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że jedna z najbogatszych firm na świecie po prostu nie ma pieniędzy, by takową aplikację stworzyć. Dobrze chociaż że teraz, w dobie w której tablety stały się fajniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, gigant pracuje nad dedykowaną tabletom Apple aplikacją dla WhatsApp.

Źródło: Depositphotos

WhatsApp nareszcie poszerza horyzonty. Dorobi się aplikacji na iPada

Przez wszystkie te lata WhatsApp był przede wszystkim doświadczeniem na smartfonie. Z takim zamysłem powstał i tak też był rozwijany. Wraz ze wzrostem popularności komunikatora jednak, jego twórcy musieli otworzyć się na inne platformy — stąd też już kilka lat temu pojawiły się pierwsze aplikacje pozwalające korzystać z komunikatora na komputerze. Jak powszechnie wiadomo — sprawy z nimi miały się dość... marnie. Konieczność skanowania kodów QR, telefonu nieopodal. No ale był i działał. Tego samego nie można jednak powiedzieć o iPadzie, dla którego najlepszą alternatywą była wersja w przeglądarce. Bo tej powiększanej podwójnie wersji z iPhone'a raczej nikt nie traktował serio.

Po latach jednak idzie nowe. Popularny komunikator ma szansę w niedalekiej przyszłości doczekać się zupełnie nowej wersji aplikacji na tablety Apple.

WhatsApp na iPada - nowa aplikacja już w wersji beta

Serwis WABetaInfo poinformował, że najnowsza wersja testowa aplikacji do obsługi komunikatora dostępna za pośrednictwem TestFlight jest już kompatybilna z iPadOS. A co ważniejsza: jest dostosowana do większych ekranów i nareszcie można z komunikatora skorzystać wygodnie i bez większych problemów. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że twórcy komunikatora poszli za ciosem i... zaserwowali analogiczne rozwiązanie do tego, które kilka tygodni temu trafiło na komputery Apple. Co istotne: po połączeniu naszego smartfona (tj. zeskanowaniu kodu QR) i połączeniu urządzeń, będziemy mogli korzystać z aplikacji bez problemu nawet wówczas, gdy naszego smartfona nie ma w okolicy. Tym samym sprzęty nie muszą być nawet połączone z tą samą siecią WiFi.

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, kiedy aplikacja WhatsApp trafi na iPady w formie, z jakiej korzystają już teraz testerzy. Ten proces potrafi się przeciągać nawet miesiącami. Ważne jednak że powstaje i jest tuż za rogiem, bo przez te wszystkie lata podejścia Meta do tabletów większość już dawno straciła nadzieję na to, że w ogóle się takowej doczekamy. A jednak!