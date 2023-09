Kiedy Assassin’s Creed Nexus? Znamy datę premiery

Ubisoft planuje wypuścić w najbliższym czasie co najmniej kilka gier z serii Assassin’s Creed i mowa tutaj nie tylko o „głównej” kontynuacji serii – czyli Mirage – ale także o licznych produkcjach pobocznych, takich jak mobilne Assassin’s Creed Jade, czy Assassin’s Creed Nexus, przeznaczone wyłącznie na VR. Zwłaszcza ta ostatnia pozycja zapowiada się niezwykle intrygująco, bo któż nie marzył nigdy o immersyjnym, pierwszoosobowym wcieleniu się w role zakapturzonego zabójcy i spojrzenia na wrogów z oczu bohatera? O tym jak będzie sprawdzać się to w praktyce, dowiemy się już w listopadzie tego roku.

Z perspektywy Connora, Kassandry i Ezio

Assassin’s Creed Nexus to eksperymentalny spin-off dedykowany Meta Quest, w którym wcielimy się w trzech bohaterów znanych z poprzednich części – Connora (Assassin’s Creed III), Kassandrę (Assassin’s Creed Odyssey) oraz legendarnego Ezio Auditore da Firenze. Nie oczekujmy po Assassin’s Creed Nexus rewolucyjnego wpływu na wątki fabularne – gra ma zupełnie inny cel. Pozwoli bowiem graczom przyodziać ukryte ostrze i chwycić za różnoraki oręż skrytobójców – od mieczy po łuki – w wirtualnej rzeczywistości, czyli tak immersyjne, jak nigdy dotąd. Jesteście ciekawi, jak wygląda rozgrywka? Rzućcie okiem na poniższy zwiastun.

Choć graficznie – jak to zwykle bywa w przypadku gier VR – Assassin’s Creed Nexus nie powala, tak pod względem przełożenia mechanik znanych z klasycznych odsłon prezentuje się całkiem ciekawie. Nie zabraknie tu śmigania po dachach, zabójstw z powietrza i słynnych skoków wiary do stogów siana. Jeśli więc jesteście posiadaczami gogli Meta Quest i przy okazji fanami Assassin’s Creed to możecie zaznaczyć w kalendarzu datę 16 listopada – to bowiem wtedy Nexus oficjalnie trafi na rynek.